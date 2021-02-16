Дмитрий Хомицевич: «После таких падений становлюсь ещё злее»

Хомицевич решительно настроен вернуться и доказать, что он сильнейший. Фото: Сергей Афанасьев

Личный чемпионат мира по ледовому спидвею в этом году должен был стать звёздным для гонщика из Каменска-Уральского Дмитрия Хомицевича. По итогам двадцати заездов он уверенно лидировал, выиграл восемь из десяти своих заездов, дважды был вторым, а в первый день соревнований стал лучшим и в финальном заезде с участием сильнейшей четвёрки. Падение в финале второго дня отбросило Хомицевича на третье место.

Обычно чемпионат мира проходит в десять этапов, но из-за ковидных ограничений в этом году сильнейшего ледового гладиатора мира решено было определить по сумме всего лишь двух этапов, оба они прошли в минувшие выходные в Тольятти. Как обычно, спор за медали вели между собой россияне – по итогам двух этапов сильнейший квартет выглядел так: Дмитрий Хомицевич – 34 очка, Игорь Кононов – 33, Динар Валеев – 32 и Даниил Иванов – 27.

Любимцу каменских болельщиков, многие из которых были на трибуне стадиона в Тольятти, достаточно было в финальном заезде опередить Игоря Кононова, чтобы гарантировать себе первое место. Хомицевич решил рискнуть, но на одном из поворотов колесо его мотоцикла угодило в яму, и Дмитрий на полном ходу врезался в заградительные тюки.

Запаса набранных очков Хомицевичу хватило, чтобы завоевать бронзовую медаль, а судьба чемпионского титула решалась в перезаезде с участием Игоря Кононова и Динара Валеева. Кононов на всех парах мчался к золотому «дублю» (в этом году он стал и чемпионом России), но и он в свою очередь ошибся, пропустив вперёд на последних метрах Валеева. Уфимский гонщик стал двадцать пятым чемпионом мира по ледовому спидвею в личном зачёте за всю историю этих соревнований.

Вчера Дмитрий Хомицевич, вернувшийся домой и прошедший обследование у каменских медиков, ответил на вопросы корреспондента «Областной газеты».

– Дмитрий, первый вопрос – как здоровье, что говорят врачи?

– Ещё в Тольятти мне вправили плечо, дома медики диагноз подтвердили – месяц плечо будет зафиксировано, потом предстоит закачивать его мышцами, чтобы держали. Вывих плеча страшнее перелома. Чтобы вы понимали: плечо у меня оказалось под мышкой, выпало из сустава. Правое плечо много раз выпадало, в итоге делали операцию, сейчас первый раз повредил левое.

– На протяжении двух дней гонок в Тольятти было полное ощущение, что это ваш чемпионат, который вы должны выигрывать…

– Да, у меня всё получалось, шёл на максимуме. Но в решающем заезде немного переборщил со входом в поворот, выехал я из поворота третьим, мне надо было впереди Игоря Кононова приехать. Было в запасе три круга, шесть поворотов, можно было не рисковать, но я решил побыстрее заехать, попал в выбоину и улетел в тюки.

– Причину падения выяснили – техника подвела или всё-таки это «ошибка пилота»?

– Только себя могу судить – очень быстро заехал в поворот. Да, есть тренер, механик, но я – гонщик, я не справился.

– Даже в этом сезоне это не первое падение, не говоря уже про всю карьеру. Скажите честно: страшно бывает в такие моменты?

– Это всё так быстро происходит, что не успеваешь понять. Потом, когда можешь встать на ноги, то уже хорошо. У меня очень болело плечо, так что поднялся только с помощью подбежавших на помощь медиков. Очень помогли в этот момент аплодисменты каменских болельщиков. К сожалению, здоровой рукой держал больное плечо и не мог им помахать, поблагодарить за поддержку. Мне показалось, что в Тольятти было как никогда много тех, кто болел меня, – не только из Каменска-Уральского, но и из других городов. Всем им большое спасибо. На скорой повезли в больницу. Хорошо, что получилось без наркоза вправить.

– Что скажете про золотой перезаезд, который прошёл, к сожалению, без вас?

– Игорь допустил жёсткую ошибку, пропустив Динара вперёд на последнем повороте. Но это спорт, Динар Валеев – молодец, выиграл.

– Сейчас залечиваете травму и снова в бой?

– Да, через месяц в тренажёрный зал на закачку, а потом, ближе к лету, – мотокросс, тренировки, соревнования.

– Никогда не возникала, хотя бы на мгновение, мысль послать этот спидвей куда подальше?

– Наоборот, я после таких падений становлюсь ещё злее. В прошлом году досрочно завершили чемпионат мира, на котором мне оставалось полшага до золота. В этом году всё шло к победе и опять только бронза. Восьмая в моей карьере.

Кстати Дмитрий Хомицевич – обладатель самой большой в истории ледового спидвея коллекции бронзовых медалей личного чемпионата мира. На третью ступень пьедестала он поднимался в 2010, 2012–2015, 2017, 2018 и 2021 годах. Шесть бронзовых медалей (1994–1996, 1998, 1999, 2001 гг.) у Вячеслава Никулина, который выступал за Россию, а с 2000 года за Германию. Кроме того Дмитрий Хомицевич дважды (2008, 2020 гг.) завоёвывал серебро, а в 2016 году был чемпионом мира.