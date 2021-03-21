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21 марта 2021, 20:06

Глава Сысерти и уральский гонщик придумали, где разместить мотошколу

Сергей Карякин презентовал проект мотошколы в Сысерти

В Сысерти Сергей Карякин предлагает создать стадион технических видов спорта "Бажовский". Фото: соцсети

Уральский гонщик, победитель ралли "Дакар-2017" Сергей Карякин представил в Сысерти проект мотошколы. Вместе с главой муниципалитета Дмитрием Нисковских они рассмотрели несколько вариантов размещения.

"Пока остановились на территории около завода "Гидромаш", так как у них есть свободные площади, которые теоретически возможно использовать. Будем вести переговоры", - написал гонщик в Instagram.

В 2019 году Сергей Карякин организовал детскую выездную мотошколу. Его команда выезжала в детские дома Свердловской области и обучала детей навыкам управления техникой. В 2020 году для развития мотошколы он подавал заявку в Фонд Президентских грантов, но проект не был поддержан. В Сысерти Сергей Карякин предлагает создать стадион технических видов спорта "Бажовский".

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Областная газета Свердловской области

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