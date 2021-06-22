Суперстарт каменцев на суперкроссе

Даниил Баландин – лидер чемпионата России по суперкроссу после первого этапа. Фото: Пресс-служба ЦТВС

Убедительной победой в двух самых престижных классах (мотоциклы с объёмом двигателя 125 и 250 кубических сантиметров) гонщиков, представляющих свердловский областной Центр технических видов спорта из Каменска-Уральского, в Кирове завершился первый этап чемпионата России по суперкроссу.

Соревнования столь высокого уровня на вятской земле прошли впервые, и кировчане проверку боем прошли успешно, как и гонщики из Каменска-Уральского.

Никите Петрову (класс 125) во всех четырёх заездах самую серьёзную конкуренцию составил Остап Столяров из Ноябрьска, но свердловчанин всякий раз оказывался недосягаем для ближайшего преследователя. По сумме всех заездов Никита Петров набрал 75 очков, его соперник отстаёт на девять баллов. Вся борьба впереди, тем более, что гонки второго этапа пройдут на домашней для Остапа Столярова трассе.

На гонки в классе 250 кубических сантиметров в Кирове собрался сильнейший состав. Каменск-Уральский представляли Даниил Баландин и Антон Пестов, а в числе их соперников – опытнейшие Александр Бугреев из Нефтеюганска, наши земляки Владимир Бобин и Василий Несытых, выступающие с прошлого года за «Северную лигу» из Мегиона.

Борьба за лидерство развернулась между Даниилом Баландиным, Александром Бугреевым и Владиславом Леоновым из Набережных Челнов. Даниил финишировал вторым вслед за Леоновым в первом заезде, а затем уверенно выиграл два заезда подряд. У него в сумме 75 зачётных очков, Владислав Леонов отстаёт от лидера на восемь очков.

Второй этап пройдёт уже в следующие выходные – 26–27 июня в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ). У наших гонщиков есть хорошие шансы развить успех, тем более, что трасса в Ноябрьске покрыта песком, а Даниил Баландин, по его словам, увереннее чувствует себя именно на более мягком покрытии. Впрочем, и в других классах мотоциклов каменцы Елисей Орешкин, Арсений Алферьев и Иван Лепёхин находятся в числе лидеров и могут ещё вмешаться в спор за медали самой высшей пробы.

Досье «ОГ» Суперкросс (или стадион-кросс) – соревнование, проводимое на стадионе под открытым небом или в зале по кроссовой трассе с использованием в качестве покрытия естественных материалов (песок, земля, дёрн и т.д.), длина трассы должна быть не менее 300 м в закрытых залах и 400 м на открытых стадионах.

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