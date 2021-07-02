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2 июля 2021, 11:45

Сергей Карякин выиграл первый этап "Шёлкового пути-2021"

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

В Омске стартовал ралли-рейд "Шёлковый путь - 2021". В соревновании принимает участие свердловский экипаж Сергея Карякина и Антона Власюка - победителей гонки в 2018 и 2019 годах.

Свой высокий уровень свердловчане продемонстрировали уже на первом этапе. Спецучасток был небольшой - всего 87 километров, но даже на такой дистанции Карякин и Власюк сумели показать хорошую скорость и занять первое место в своей категории. Второе время показал итальянец Евгенио Амос (отставание от Карякина - 5 минут 27 секунд), третье - россиянин Евгений Фрезоргер. Отметим, что в зачёте Т4 ("багги") принимает участие американец Остин Джонс - серебряный призёр "Дакара-2021". Он показал пятый результат с отставанием в 7 минут и 42 секунды.

Теперь гонщикам предстоит преодолеть 583 километра лиазона и добраться до Новосибирска, откуда завтра экипажи возьмут старт на втором этапе. Всего же в гонке десять этапов, которые пройдут по территориям России и Монголии. Финиш гонки намечен на 11 июля в монгольском Улан-Баторе.

Областная газета Свердловской области

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