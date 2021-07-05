Монгольские этапы «Шёлкового пути» отменены

Свердловский экипаж на трассе «Шёлкового пути-2021». Фото: Предоставлено командой SnagRacing

Ралли-марафон «Шёлковый путь – 2021», который стартовал из Омска на прошлой неделе, претерпел изменения. Так, спортсмены будут преодолевать дистанцию только по территории России.

Изначально планировалось, что гонщикам предстоит проехать всего три российских этапа, после чего они должны были перебраться в Монголию. Однако в дело вновь вмешалась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.

«В связи с объявлением красного уровня эпидемиологической опасности в связи с резкой вспышкой заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, а также выявления Национальным центром изучения зоонозных инфекций случаев бубонной чумы в ряде аймаков Западной Монголии по маршруту ралли считаю необходимым изменить маршрут соревнования в кратчайшие сроки», – было сказано в заявлении руководителя штаба по ведению и контролю ковидного протокола «Шёлкового пути» Дениса Проценко.

Так, после совещания организаторы решили изменить маршрут гонки. Количество этапов было сокращено вдвое: вместо десяти спецучастков гонщики преодолеют лишь пять. Четыре из них уже позади, сегодня спортсмены в последний раз выйдут на старт и завершат своё выступление на «Шёлковом пути – 2021».

В гонке принимает участие и свердловский экипаж. Уральский гонщик (его имя мы не можем называть, так как он будет принимать участие в выборах в Законодательное собрание Свердловской области. – Прим. «ОГ») и его штурман Антон Власюк, побеждавшие на «Шёлковом пути» в 2018 и 2019 годах, лидируют в зачёте багги и в этом году. После четырёх этапов свердловский экипаж уверенно держится на вершине зачёта Т4 (багги) и 6 июля будет стараться добыть третью победу на «Шёлковом пути».

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