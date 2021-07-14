Трасса с приставкой «супер»

Первые официальные соревнования пройдут на новой трассе 7-8 августа. Это будет пятый этап чемпионата России по суперкроссу. Фото: Пресс-служба ЦТВС

В Каменске-Уральском на стадионе «Металлург» появилась новая трасса для суперкросса. Испытания прошли успешно, на очереди первое официальное соревнование – этап чемпионата России с участием сильнейших мотогонщиков России.

Суперкросс – дисциплина относительно молодая. Первые гонки, которые назывались «Суперкубок мотокросса» (отсюда и закрепившееся название), прошли в США в 1972 году. В России, в том числе и на Урале, мотосостязания с приставкой «супер» появились лет двенадцать назад. Но только сейчас в Каменске-Уральском появилась специализированная трасса. Между прочим, всего лишь третья в России после Санкт-Петербурга и Тулы. Воплотить многолетнюю мечту региональному Центру по техническим видам спорта помогли администрация города, Управляющая компания «Теплокомплекс», фирма «Оника».

Конечно, гонки по суперкроссу можно проводить и на обычной трассе – для этого достаточно отмерить на ней требуемые 850 метров. Но в нашу телевизионную эпоху популярность того или иного вида спорта очень зависит от его «телегеничности». Так вот, одно из главных преимуществ специализированной суперкроссовой трассы заключается в том, что она компактна, а значит, и зритель на стадионе ни на секунду не теряет из вида всё происходящее, а тем более для телевизионных камер не существует «мёртвых зон» (хотя, если честно, уже сложно представить, как мотогонки в Каменске-Уральском могут быть ещё более популярны, чем сейчас).

Есть существенные отличия и для самих гонщиков, причём опять же в сторону большей зрелищности.

– Трасса добавит зрелищности, потому что гонщики здесь практически не едут по прямой, только прыгают, – объяснили специфику корреспонденту «Областной газеты» в региональном Центре технических видов спорта.

Непременное условие – трасса для мотокросса должна поливаться, чтобы гонщикам и зрителям не мешала пыль. Пока это делается старым добрым методом – при помощи пожарных рукавов, но в ближайших планах предусмотрено оборудование системы автоматического полива. Накануне на «Металлурге» уже побывали специалисты, которые займутся её установкой. А ещё козырька, который закрывал бы гонщиков во время непогоды в зоне старта. Тогда Каменск-Уральский сможет претендовать на проведение и международных соревнований.

Пока новую трассу испытали сильнейшие гонщики Свердловской области и поставили оценку «отлично», впереди более серьёзный экзамен – Каменск-Уральский готовится к приёму сразу двух этапов чемпионата России по суперкроссу. Правда, первый из них уже в ближайшие выходные пройдёт ещё на классической трассе – на стадионе «Юность»: когда подавали заявку, то решили подстраховаться на случай, если что-то пойдёт не так, и один этап провести на «Юности». А уже в августе гонки следующего этапа пройдут на «Металлурге». Практически во всех классах мотоциклов каменцы по сумме уже состоявшихся гонок либо лидируют (к примеру, Даниил Баландин в самом престижном классе – среди мотоциклов с объёмом двигателя 250 кубических сантиметров), либо идут в призовой тройке.

Строительство новой трассы – это очередной этап комплексной реконструкции стадиона «Металлург». На очереди физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, включающий в себя беговую дорожку, футбольное поле, баскетбольную площадку, снаряды для воркаута, силовые тренажёры. 20 миллионов рублей на это были получены в рамках федеральной программы «Спорт – норма жизни». Правительство Свердловской области выделило ещё 14,4 миллиона рублей на подготовку земельного участка, монтаж оборудования и благоустройство прилегающей территории. Новый спортивный объект должен появиться в Каменске-Уральском в сентябре.

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