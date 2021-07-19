Триумф каменских гонщиков на домашнем этапе

Следующий этап чемпионата России также пройдёт в Каменске-Уральском, но уже на новой трассе. Фото: Пресс-служба ЦТВС.

В Каменске-Уральском состоялся очередной этап чемпионата России по суперкроссу. Местные гонщики вновь продемонстрировали свой высокий уровень, заняв призовые места во всех классах соревнований.

«Областная газета» недавно писала о том, что у Каменска-Уральского появилась новая трасса для соревнований по суперкроссу, но этот этап чемпионата России проходил ещё на старой трассе. В первый соревновательный день практически все каменские гонщики успешно прошли в финалы: лишь титулованный Дмитрий Хомицевич допустил досадное падение и не сумел продолжить гонку: спортсмену придавило голень мотоциклом. К счастью, обошлось без серьёзных последствий.

В финальных заездах уральские спортсмены вели борьбу за медали. В классе 65 кубических сантиметров золото взял Иван Лепёхин (в этой категории весь пьедестал заняли гонщики из Каменска-Уральского: серебро у Максима Хомицевича, бронза – у Ярослава Пехотина), а в классе 125 см³ 4т победу одержал Никита Петров.

– В первом заезде я упал, потерял позицию, но во втором наверстал и финишировал первым. Мой главный соперник – это я сам, главное – победить себя, и тогда будет победа общая, – поделился своими впечатлениями после финиша триумфатор этапа Иван Лепёхин.

В других категориях у уральских спортсменов медали другого достоинства. Так, в классе 85 см³ серебро завоевал Глеб Беспутин, в классе 125 см³ 2т бронза у Елисея Орешкина, а в самой престижной категории – 250 кубических сантиметров – второе место занял лидер общего зачёта Даниил Баландин.

Стоит отметить, что это не последние соревнования по суперкроссу в этом сезоне в Каменске-Уральском. 7 и 8 августа здесь вновь пройдёт этап чемпионата России, правда, с изменениями: спортсменам предстоит соревноваться на новой трассе стадиона «Металлург», которую протестировали и подготовили к турниру.

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