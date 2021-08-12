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12 августа 2021, 15:21

Каменск-Уральский примет первенство УрФО и Кубок России по водно-моторному спорту

водно-моторный спорт

Соревнования состоятся на акватории Исети в черте города. Фото: Александр Зайцев

Каменск-Уральский примет сразу два крупных турнира по водно-моторному спорту – Кубок России, а также чемпионат Уральского федерального округа (УрФО). Соревнования пройдут на водной станции «Салют» (ул. Каменская, 2а).

Заявки на участие подали более 70 профессионалов и любителей из Свердловской области, Уфы, Новосибирска, Ульяновска, Красноярска, Омска, Перми и Удмуртии. За призовые места поборются в том числе и члены сборной команды России. Об этом сообщает пресс-служба администрации Каменска-Уральского.

Чемпионат УрФО в классах спортивных мотолодок (серия гонок 4х7,5 миль) состоится в пятницу, 13 августа. В субботу, 14 августа, здесь пройдут заезды в рамках Кубка России. Они состоятся в классах спортивных мотолодок, скутеров, глиссеров (мужчины, женщины, гонка 10 миль). Церемонии торжественного открытия соревнований состоятся в 12:00 – в оба дня.

Напомним, что с 6 по 8 августа на лодочной станции «Металлист» в Каменске-Уральском состоялся чемпионат России по народной гребле. Местные спортсмены завоевали медали всех достоинств. Так, в шлюпках-двойках у юношей золото выиграли каменцы Владислав Болховитинов и Виктор Романов. В шлюпках-одиночках также отличился Виктор Романов – у него серебро. У девушек в шлюпках-одиночках бронзу завоевала воспитанница городской спортшколы – Светлана Филатова.

Областная газета Свердловской области

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