Вот и лето прошло. У мотоспорсменов

Тимур Петрашин на одном из этапов чемпионата мира. Фото: Пресс-служба ЦТВС

В мотоциклетном спорте официально завершился летний сезон 2020/2021. Финишная черта была подведена в минувшие выходные в Краснодаре, где прошли заключительные гонки чемпионата и первенства России по суперкроссу. У наших гонщиков первые места во всех четырёх классах мотоциклов.

Вроде бы гонщики, представляющие Центр технических видов спорта Свердловской области, уже давно приучили всех к победам. Каждый год мастера мотокросса из Каменска-Уральского не просто сохраняют лидерские позиции, но при этом делают это всё более уверенно. Семь этапов преодолели с июня по октябрь участники чемпионата и первенства России, соревновались на трассах Кирова, Ноябрьска, Магнитогорска, Каменска-Уральского (у нас прошли два этапа), Санкт-Петербурга и Краснодара.

– Я поздравляю с таким уникальным достижением всю нашу команду – тренеров, техников, всех, кто внёс вклад в эту шикарную победу, – отметил директор ЦТВС Свердловской области Сергей Щербинин. – Есть и другая замечательная статистика, которая красноречиво характеризует итоги нашей работы: мы приняли участие в 87 соревнованиях, в том числе двенадцать провели на самом высоком уровне в Каменске-Уральском, всего наши спортсмены в различных возрастах и классах мотоциклов завоевали 217 медалей.

Всех победителей и призёров мы, конечно же, назвать не сможем, но некоторых всё же стоит сейчас упомянуть.

Гонки на мотоциклах – соревнование всегда чрезвычайно зрелищное, но, пожалуй, больше всего на таких стартах восхищают не только гонки в самом мощном классе мотоциклов, но и соревнования самых юных участников, которые вроде бы в полной амуниции выглядят до старта даже немного забавно, но на трассе становятся такими же мужественными и отчаянными бойцами, как и их старшие товарищи.

В самом маленьком профессиональном классе мотоциклов (65 кубических сантиметров) в этом году явными лидерами были в своих возрастных группах Ярослав Пехотин и Иван Лепёхин. Глядя на то, как уверенно чувствуют себя на трассе эти совсем ещё юные, но очень одарённые гонщики, нынешним лидерам взрослого мотокросса можно уже сейчас начинать беспокоиться за свои позиции в ближайшем будущем. В классе мотоциклов 125 кубических сантиметров с четырёхтактным двигателем также бесспорным лидером был наш мотогонщик – только что отметивший 18-летие Никита Петров.

Но, пожалуй, самым ярким в прошедшем летнем мотосезоне стало выступление представляющего Каменск-Уральский гонщика Тимура Петрашина в самом быстром классе. Стоит отметить и Даниила Баландина, ставшего чемпионом России по суперкроссу.

На счету Тимура Петрашина, к слову, есть и ещё одно достижение. Более сорока лет нашей национальной сборной не удавалось так близко приблизиться к пьедесталу на самом престижном в этом виде спорта соревновании – Мотокроссе наций, – как это получилось в 2021 году у российской команды, в которую входил и Тимур Петрашин. Причём по ходу гонок в Италии российское трио шло вровень с британцами, но в итоге наши парни отстали от бронзовых призёров на пять баллов.

Конкуренция в мировом мотокроссе чрезвычайно велика, но у сборной России в будущем наверняка есть шанс повторить успех сборной СССР, которая завоёвывала главный трофей мирового мотокросса в 1968 и 1978 годах. А куются будущие победы в регионах, в том числе и в Каменске-Уральском.

– Чтобы не останавливаться на достигнутом, мы продолжаем развивать нашу инфраструктуру, – рассказывает Сергей Щербинин. – При поддержке правительства Свердловской области в Каменске-Уральском идёт реконструкция трассы для суперкросса, расширяем и удлиняем её, строим смотровую площадку. Так, в следующем сезоне лучших гонщиков страны ждёт фактически новая трасса, а любителей мотоциклетного спорта – ещё более яркое и захватывающее зрелище.

Но это будет ещё не скоро, а сейчас уже на за горами зимний сезон, в котором перед нашими мастерами ледового спидвея, как всегда, будут стоять максимальные задачи. Уже известно, что 12 декабря в Каменске-Уральском пройдёт первый этап чемпионата среди клубов Суперлиги, а 4–6 января – финал чемпионата России, на котором определятся участники личного и командного чемпионатов мира.

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