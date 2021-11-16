Лишь бы не было раскола

Всех участников чемпионата мира от России мы узнаем после заключительного этапа 5-6 января в Каменске-Уральском. Правда, пока непонятно, по каким правилам они будут определяться. Фото: пресс-служба ЦТВС

Мотоциклетная федерация России (МФР) выступила с резким заявлением, в котором выражено несогласие решением международной федерации (ФИМ) сделать персональное приглашение на предстоящий чемпионат мира по ледовому спидвею не только действующему чемпиону Динару Валееву, но и ещё двум российским гонщикам.

На многих соревнованиях по самым разным видам спорта существует практика, когда организаторы предоставляют тем, кто не прошёл отбор по спортивному принципу, уайлд-кард (в российском мотоспорте чаще используется один из вариантов дословного перевода – «дикая карта»). Получить её могут как действующие победители, так и те, кого организаторы хотели бы по самым разным основаниям видеть на соревнованиях, чаще всего для повышения зрелищности. Мы уже рассказывали о том, что в этом году ФИМ удостоила «диких карт» четырёх европейских «ледовых гладиаторов», в том числе выступавших за клуб ЦТВС из Каменска-Уральского шведа Мартина Хаарахилтунена и немца Ханса Вебера.

Также минуя отборочный раунд были приглашены на чемпионат мира прошлогодний победитель Динар Валеев (что никем не ставится под сомнение) и ещё два российских гонщика – экс-чемпионы мира Дмитрий Колтаков (2017, 2018), Даниил Иванов (2019, 2020). При этом Дмитрий Хомицевич из Каменска-Уральского, завоёвывавший мировое золото в 2016 году, «дикой карты» удостоен не был. Таким образом, предполагалось, что на чемпионате России в декабре-январе определялись бы обладатели всего двух путёвок на главный турнир года.

В российском мотоциклетном сообществе такому решению удивились, но восприняли как странный, но свершившийся факт. В конце концов, сейчас при существующих строгих ограничениях перемещений по миру организаторы вынуждены прибегать к разным кульбитам, чтобы хоть как-то провести не только спортивные, но и культурные мероприятия.

Не согласилась с таким раскладом Федерация мотоциклетного спорта России, которая заявила, что она сама определит тех гонщиков, которые будут представлять нашу страну: «Уже несколько десятилетий в России существует соревновательный принцип отбора. За право попасть на чемпионат мира ежегодно соревнуются в среднем около пятидесяти гонщиков, начинающие борьбу с полуфиналов личного чемпионата России. И попадают на чемпионат мира только самые лучшие. Поэтому МФР считает, что предоставление «диких карт» постоянных участников Даниилу Иванову и Дмитрию Колтакову неправомерно, оно не соответствует принципам, установленным МФР, нарушать которые никто не имеет права. За исключением действующего чемпиона мира, все российские гонщики будут вести борьбу за право участия в чемпионате мира 2022 года на чемпионате России наравне с остальными спортсменами».

О реакции ФИМ на демарш МФР пока ничего не известно. Остаётся надеяться, что в ближайшее время стороны придут к какому-то соглашению. Главное, чтобы эта ситуация не спровоцировала раскол в российском ледовом спидвее. Зачем помогать нашим соперникам, которые вот уже почти двадцать лет наблюдают со стороны за борьбой наших гонщиков за чемпионский титул.

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