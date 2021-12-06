Сергей Карякин: «Бюджет на «Дакар» вырос до 24 миллионов. Едем за победой»

Сергей Карякин и Антон Власюк в четвёртый раз вместе выступят на "Дакаре". Фото: Предоставлено командой SnagRacing

В Саудовской Аравии 1 января стартует самый известный в мире ралли-марафон – «Дакар-2022». Традиционно Свердловскую область будет представлять победитель «Дакара-2017» Сергей КАРЯКИН и его штурман Антон ВЛАСЮК. Свердловский экипаж уже погрузил технику на паром и занимается последними приготовлениями к гонке.

Для Карякина и Власюка это будет уже четвёртый совместный «Дакар» в категории багги. Сергей выиграл престижную гонку в классе квадроциклов в 2017-м и стал первым россиянином, победившим на «Дакаре» не в классе грузовиков. После этого съездил ещё на один «Дакар» в этой дисциплине, а затем решил перейти в класс мотовездеходов. Дебют получился не самым удачным: багги Карякина и Власюка перевернулся на одном из этапов, гонщики потратили более трёх часов на ремонт, после чего речи о подиуме уже не шло.

На следующий год свердловский экипаж выступил гораздо лучше. Сергей Карякин и Антон Власюк заняли второе место в категории багги и вернулись в Екатеринбург с серебром. Уже тогда Сергей отметил, что не перейдёт в класс автомобилей, пока не победит в категории багги.

– Серебро – это хорошо, но золото – наша цель, – сказал Сергей Карякин в интервью «Областной газете».

«Дакар-2021» вновь преподнёс свердловскому экипажу серьёзные проблемы. На девятом этапе гонки у багги Карякина обломилась шаровая и погнулось колесо, после чего спортсмены с трудом добрались до финиша, а по итогам гонки заняли место в конце второй десятки. На «Дакаре-2022» экипаж вновь будет сражаться за победу в классе багги.

Интервью – Сергей, вы погрузили технику на паром. Когда она прибудет в Саудовскую Аравию? И когда полетит ваша команда? – Сам я полечу в Саудовскую Аравию после 23 декабря, техника прибудет 28 декабря. К сожалению, наша вакцина «Спутник» там не принимается, поэтому мы должны будем пробыть на обязательном карантине пять дней. Нужно, конечно, будет отдохнуть перед гонкой, настроиться, поработать ещё немного с техникой. Поэтому прилетим на место заранее. – То есть Новый год будете встречать уже там? – Да, в этом году получается так. Семья уже привыкла. – В этом году организаторы заявили о том, что на маршруте будет гораздо больше песка, чем обычно. Как к этому отнеслись? – Честно говоря, это, конечно, не даст мне преимущества. Но я знаю, как готовиться к дюнам, к пескам, поэтому, думаю, что всё будет нормально. – В целом с новым маршрутом уже успели познакомиться? – Маршрут интересный, организаторы умеют готовить для спортсменов трудности, которые нам придётся преодолевать. Но без этого никак, это «Дакар», мы едем за победой, будем бороться на всех спецучастках. – В этом году ваш бюджет на гонку составляет 24 миллиона рублей, эта сумма больше, чем была раньше. С чем связано увеличение? – Действительно, сумма выросла. В этом году мы поедем на абсолютно новой машине, собранной специально для «Дакара». Она будет такой же, как и на «Шёлковом пути». Летом машина себя хорошо зарекомендовала, поэтому мы решили собрать этот вариант и для «Дакара». Также мы возьмём больше запчастей, чем раньше, что тоже влияет на итоговую сумму расходов. Надеюсь, это поможет нам показать хороший результат. – Сейчас вы занимаете пост заместителя председателя комитета по бюджету, финансам и налогам Законодательного собрания Свердловской области. «Дакар» не мешает вашей политической деятельности? – Я буду уезжать уже после финального заседания этого года. Плюс беру отпуск на несколько дней перед Новым годом. Ну а новогодние праздники каждый проводит как хочет, я их проведу на «Дакаре».

Единственные свердловчане На «Дакаре-2022» Сергей Карякин и Антон Власюк станут единственными представителями Свердловской области. Команда SnagRacing выступит одним экипажем, хотя, например, в «Дакаре-2020» участвовал ещё и свердловский экипаж Алексея Шмотьева (сына бизнесмена Сергея Шмотьева) и Андрея Рудницкого. Тогда гонщики большую часть марафона входили в топ-10 своего класса, однако на одном из заключительных этапов столкнулись с техническими проблемами и не вписались во временной лимит спецучастка, за что получили штраф в 15 часов и опустились в конец общего зачёта. Также ранее в «Дакаре» принимал участие екатеринбуржец Александр Доросинский. В 2017-м он был тренером Сергея Карякина, в 2019-м дебютировал в качестве гонщика в классе багги, а через год выступал в классе автомобилей. Но, как и Алексей Шмотьев, Александр Доросинский в «Дакаре-2022» участия не примет.