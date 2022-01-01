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1 января 2022, 15:00

Уральский гонщик Сергей Карякин стартовал на ралли "Дакар-2022"

Уральский гонщик Сергей Карякин стартовал на ралли "Дакар-2022"

Гонщики стартовали сегодня днём. Фото: скрин из видео Сергея Карякина

Сегодня, 1 января, свердловские гонщики Сергей Карякин и Антон Власюк стартовали на ралли "Дакар-2022" в Саудовской Аравии. Им предстоит проехать 614 километров из Джидды в Хаил. В зачёт пойдут первые 19 км.

Перед гонкой экипаж успешно прошёл техпроверки. Им выдали чёрный ящик, который будет контролировать ход гонки, и устройство для связи с организаторами. Члены команды прошли вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса, чтобы избежать трёхдневной изоляции и сразу отправиться в лагерь для подготовки техники и тестов.

"Мы прошли административные и технические проверки. Получили второй российский паспорт Т4, обе машины наши. Для нас это большой успех. Мы готовы к старту и верим в нашу победу", – сообщил Сергей Карякин.

Гонщики стартовали сегодня днём. Известно, что всего на "Дакар-2022" заявлено более 500 пилотов из разных стран. Конкуренцию уральским гонщикам в классе багги составят около 60 экипажей.

В Хаиле сегодня по прибытии всех участников пройдёт торжественная церемония открытия ралли-марафона, и уже на следующий день начнётся настоящая борьба. Общий маршрут "Дакара-2022" составит 8 375 км, из которых 4 258 км – спецучастки.

Подробнее о стартовавшей гонке читайте в материале "Областной газеты".

Областная газета Свердловской области

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