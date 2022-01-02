Сергей Карякин пробил колесо на первом спецучастке "Дакара-2022"

В итоге время уральских гонщиков на квалификационном спецучастке составило 11:34:30. Фото: со страницы в "ВКонтакте" Сергея Карякина

Уральские гонщики Сергей Карякин и Антон Власюк прошли первый, самый короткий спецучасток на ралли "Дакар-2022" в Саудовской Аравии. Не обошлось без приключений – потребовалась оперативная замена колеса.

"На 8 километре отрезка пробили заднее правое колесо, но решили, что сможем вытянуть без замены. В итоге мягкие дюны привели к перегреву вариатора. Остановка, замена колеса, остужаем технику и далее до финиша, – рассказал Сергей Карякин в соцсетях. – Переживать не стоит, потерянное будем компенсировать на полноценных спецучастках. Официально гоночная часть марафона "Дакар-2022" стартовала! Вперёд за золотом пустыни!"

В итоге время уральских гонщиков на квалификационном спецучастке составило 11:34:30 (за 19 км). Это 159-е место в общем зачёте и конец четвёртого десятка SSV (класс, в котором соревнуются Сергей Карякин и Антон Власюк на своём багги).

Напомним, что гонщики стартовали накануне из Джидды. В первый день им предстояло проехать 614 км до Хаила, где прошла церемония открытия ралли-марафона. В зачёт в первый день пошли первые 19 км. Общий маршрут "Дакара-2022" составит 8 375 км, из которых 4 258 км – спецучастки. Гонка продлится до 14 января.

Подробнее о стартовавшей гонке читайте в материале "Областной газеты".