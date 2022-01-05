Экипаж Сергея Карякина пришёл к финишу шестым на третьем этапе "Дакара-2022"

Экипаж Сергея Карякина финишировал шестым. Фото: с сайта "Дакара"

Свердловский экипаж Сергея Карякина и Антона Власюка финишировал на третьем этапе гонки "Дакар-2022". Наши гонщики показали шестой результат в классе багги.

Во время заезда у автомобиля дважды прокалывалось колесо. В общем зачёте SSV экипаж свердловчан пока остаётся на 16-й строчке с отставанием от лидера +2:20.39.

"Сегодня отличный день! Результатом доволен!" – написал Сергей Карякин на своей странице во "ВКонтакте".

Напомним, что на первом квалификационном спецучастке свердловчане также столкнулись с пробитием колеса, а в воскресенье потеряли два часа из-за того, что не могли найти контрольную точку. На втором этапе гонки экипаж финишировал седьмым. "Дакар-2022" стартовал 1 января, финишируют спортсмены 14 января.