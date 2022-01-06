Сергей Карякин и Антон Власюк занимают седьмое место после четвёртого этапа "Дакара-2022"

Экипаж Сергея Карякина занимает 7-ю строчку. Фото: пресс-служба "Дакара"

Завершился четвёртый этап гонки "Дакар-2022". По его итогам экипаж Сергея Карякина и Антона Власюка занимает 7-ю строчку.

Сергей Карякин рассказал, что поначалу трасса была простой и можно было смело давить на газ, но затем начались опасные дюны и перекаты с каменистыми участками. На них можно легко сломать машину.

"Мы приняли решение не рисковать и идти с предельно возможным темпом, дабы сохранить технику. Машина, кстати, чувствует себя отлично!" – написал Сергей Карякин во "ВКонтакте".

Напомним, что на первом квалификационном спецучастке свердловчане также столкнулись с пробитием колеса, а в воскресенье потеряли два часа из-за того, что не могли найти контрольную точку.

На втором этапе гонки экипаж финишировал седьмым, на третьем – шестым. "Дакар-2022" стартовал 1 января, финишируют спортсмены 14 января.