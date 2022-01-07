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7 января 2022, 18:48

Экипаж Сергея Карякина финишировал третьим на шестом спецучастке «Дакара-2022»

Сергей Карякин

Впереди у гонщиков один выходной день, который они проведут в лагере. Фото: Александр Зайцев

Уральские гонщики Сергей Карякин и Антон Власюк преодолели шестой спецучасток длиной 350 км в рамках ралли «Дакар-2022». К финишу 7 января они пришли третьими и без поломок.

По итогам шести этапов экипаж занимает седьмую позицию в генеральной классификации. Впереди у гонщиков один выходной день.

«Позади шестой спецучасток в 350 км. По сравнению со вчерашним днём, когда было довольно много прямиков, сегодня пришлось порулить: много камней, русла рек и грязь. Уходим на свой заслуженный выходной с отличным настроением и исправной техникой!» — написал в своём Instagram Сергей Карякин.

Напомним, что «Дакар-2022» стартовал 1 января в Саудовской Аравии. Финишируют спортсмены 14 января. На первом, квалификационном спецучастке уральцы столкнулись с пробитием колеса, а в воскресенье потеряли два часа из-за того, что не могли найти контрольную точку. На втором этапе гонки экипаж финишировал седьмым, на третьем — шестым, на четвёртом занял седьмую строчку, а на пятом пришёл третьим.

Областная газета Свердловской области

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