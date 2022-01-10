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10 января 2022, 07:28

Сергей Карякин и Антон Власюк хотят продолжить гонку после аварии на «Дакаре-2022»

Свердловский экипаж выйдет на старт нового спецучастка, если машину успеют восстановить после аварии

Свердловский экипаж выйдет на старт нового спецучастка, если машину успеют восстановить после аварии. Фото: со страницы Сергея Карякина во «ВКонтакте»

Уральские гонщики выйдут на новый спецучасток ралли «Дакар-2022», если успеют отремонтировать технику. Оба спортсмена накануне получили травмы — у Сергея Карякина несколько переломов кисти руки, у Антона Власюка растяжение спины. При этом врачи не запрещают им продолжать участие в гонке.

Напомним, что на седьмом этапе свердловский экипаж допустил столкновение с вылетевшей им навстречу машиной, вследствие чего оба транспортных средства получили серьёзные повреждения.

Сначала сообщалось, что гонщики выбыли, а техника не подлежит восстановлению, однако позднее Сергей Карякин написал в соцсетях: «Везём технику в лагерь. Каркас цел, но передняя часть рамы сильно повреждена. Ребята будут ремонтировать технику до самого момента старта. Если успеют — стартуем следущий СУ».

«Дакар-2022» стартовал 1 января и продлится до 14 января. На первом квалификационном спецучастке уральцы столкнулись с пробитием колеса, а в воскресенье потеряли два часа из-за того, что не могли найти контрольную точку. На втором этапе гонки экипаж финишировал седьмым, на третьем — шестым, на четвёртом занял седьмую строчку, а на пятом и шестом пришёл третьим.

Областная газета Свердловской области

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