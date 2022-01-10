Сергей Карякин: «К сожалению, мы покидаем «Дакар-2022»

акая встреча «двух одиночеств» в Аравийской пустыне – исключительный случай даже на «Дакаре». Фото предоставлено командой Сергея Карякина

В Саудовской Аравии через экватор перевалила самая известная в мире ралли-гонка «Дакар-2022». Однако единственные представители Свердловской области потеряли шансы в борьбе за победу. Экипаж Сергея КАРЯКИНА и Антона ВЛАСЮКА встретился с итальянцами.

Искали точку два часа

Первые два этапа (точнее, первый этап, разбитый на два спецучастка) оказались не самыми удачными для свердловских гонщиков. На стартовом коротком спецучастке Сергей и Антон пробили колесо и проиграли лидеру 10 минут. На втором этапе уральский экипаж долгое время держался в числе лидеров, но затем случился досадный эпизод. Багги Карякина и Власюка длительное время находилась в поиске предпоследней контрольной точки спецучастка, гонщики блуждали в разных направлениях, из-за этого отставание на финише составило уже более двух часов.

– Мы проиграли день сегодняшний день. Помимо нас пытались найти точку около 50 человек, караван ездил в поисках. Много кто написал претензии по этому поводу на финише, но организаторы отказываются соглашаться, что это их ошибка. Для нас это неприятная новость, впереди 11 дней гонки, будем показывать результат, – отметил Сергей Карякин после финиша на спецучастке.

Двухчасовое отставание на «Дакаре» – это, конечно, весомо, но отставание случилось в самом начале, поэтому опускать руки было рано. Свердловский экипаж продолжил марафон, на следующих этапах держался в лидирующей группе и несколько раз оказывался на финише в тройке лучших в своём классе. После шестого этапа гонщики получили день отдыха, к тому моменту Карякин и Власюк занимали восьмую строчку в общем зачёте багги.

Лоб в лоб на скорости 110 км/ч

Седьмой этап стал для свердловского экипажа роковым. Гонщики проверили технику, отдохнули и были готовы продолжать борьбу, но во время прохождения седьмого спецучастка в социальных сетях Сергея Карякина появилась информация о том, что экипаж попал в аварию. Свердловские спортсмены двигались по своему маршруту, входили в поворот, где из-за дюны прямо на них выскочил итальянский экипаж класса лёгких прототипов Марко Каррара и Энрико Гаспари. Всё произошло в считанные секунды, избежать лобового столкновения не удалось.

– Для нас гонка закончена. Один гонщик вылетел нам навстречу из-за поворота, после чего произошло столкновение. Обе машины не подлежат восстановлению. Авария произошла на скорости 100–110 км/ч. У одного из членов экипажа другой машины, похоже, проблемы с позвоночником, – прокомментировал ситуацию на месте Сергей Карякин.

Сергей не сдерживал эмоций, когда записывал рассказ о случившемся на видео: он даже допустил нецензурные выражения и в сердцах в очередной раз прошёлся по итальянским гонщикам. Их экипаж двигался назад в поисках контрольной точки, которую пропустил, и в итоге допустил лобовое столкновение.

Понять эмоции Сергея можно, это далеко не первый «Дакар», который складывается для него так драматично. После победы на «Дакаре-2017» на следующий год Карякин вновь участвовал в классе квадроциклов и сошёл с дистанции после падения с дюны и перелома обеих рук. В 2019-м Сергей впервые выступил в классе багги вместе с Антоном Власюком: на одном из этапов свердловский экипаж перевернулся, гонщики три часа чинили технику в пустыне, после чего всё же финишировали. В прошлом году они вновь столкнулись с техническими проблемами, которые исправляли прямо на трассе.

После аварии на седьмом участке «Дакара-2022» Карякин и Власюк уже по традиции пытались починить машину своими силами, в одном из эпизодов Сергей даже травмировал палец, вытаскивая искорёженное железо (уже после финиша ему вправляли палец). Но повреждения были слишком существенными: команда Сергея Карякина доставила технику до лагеря, где всю ночь пыталась её исправить. За то, что экипаж не финишировал на седьмом спецучастке, свердловчане получили 23 часа штрафа, Сергей и Антон по-прежнему рвались в бой и хотели продолжить марафон. Но не сложилось.

– На седьмом спецучастке, как вы знаете, мы попали в аварию. Итальянского штурмана увезли на вертолёте с подозрением на перелом позвоночника, нам повезло больше. Но техника пострадала сильно: наши механики всю ночь пытались устранить неполадки, чтобы мы продолжили гонку, невзирая на результат. Увы, сделать это в полевых условиях, в пустыне, без станков невозможно. Поэтому мы завершаем участие в «Дакаре-2022», – сообщил Сергей Карякин.

Что в других классах Традиционно главные надежды российских любителей автоспорта на «Дакаре» связаны с классом грузовиков, где в последние годы доминирует отечественная команда «КАМАЗ-Мастер». В этом году россияне остались без прямых конкурентов из МАЗа: белорусов не допустили до гонки. Поэтому борьбу за победу российские экипажи ведут между собой. После семи этапов в лидерах находится экипаж Дмитрия Сотникова, на пять минут от него отстаёт Эдуард Николаев, на третьей позиции идёт Антон Шибалов с отставанием от лидера в полчаса, поэтому вся борьба ещё впереди. В классе автомобилей, где наибольшее количество участников во всём «Дакаре», хорошо выступает россиянин Владимир Васильев. Он вместе со своим штурманом Олегом Уперенко идёт на седьмой строчке общего зачёта, лидирует в гонке катарец Нассер Аль-Аттия. Открытием «Дакара-2022» стал россиянин Александр Максимов. После триумфа Сергея Карякина в 2017-м в классе квадроциклов российские спортсмены не вели борьбу за победу, однако Максимов стремится повторить успех свердловского гонщика. На данный момент Александр идёт на третьей позиции в общем зачёте. Что же касается зачёта багги, в котором выступали Сергей Карякин и Антон Власюк, то сейчас там лидирует американец Остин Джонс. На шесть минут отстаёт испанец Жеррар Фаррес Гуэлл, на третьей строчке располагается поляк Митчал Гокзал.