Дмитрий Хомицевич, как и в прошлом году, стал серебряным призёром личного чемпионата России. Фото: Пресс-служба ЦТВС Свердловской области

В Каменске-Уральском завершился чемпионат России по мотогонкам на льду. Местные спортсмены, гонщики Центра технических видов спорта Свердловской области, по итогам заездов заняли второе и третье места. Теперь Дмитрий ХОМИЦЕВИЧ и Дмитрий КОЛТАКОВ отправятся на личный чемпионат мира.

Первый этап финала чемпионата России прошёл в Тольятти. Каменский гонщик Дмитрий Хомицевич ​​​​​​по его итогам стал лидером, опередив соперников на одно очко. Дмитрий Солянников (Шадринск), Никита Богданов (Тольятти) и Дмитрий Колтаков (Каменск-Уральский) шли в таблице с разницей друг от друга в один балл. Всё решалось в Каменске.

Дмитрий Хомицевич старался удержать позицию лидера, но в порыве борьбы зацепил тюк ограждения. Недобором очков воспользовался молодой гонщик Никита Богданов и вышел на первое место. Во второй день Дмитрий не допустил ошибок и набрал 14 очков, а Никита Богданов – 13. Установилось равенство (по 49 баллов у обоих), и победителя пришлось определять в «золотом» заезде. За одну минуту Дмитрий Хомицевич и Никита Богданов успели дважды поменяться позициями, но в итоге на финальном вираже каменский гонщик чуть сбавил ход (тормозов, напомним, у таких мотоциклов в спидвее нет), сошёл с ледовой колеи, и этих мгновений хватило Богданову, чтобы приехать первым.

– В перезаезде не стал сильно рисковать, понимал, что уже попал на чемпионат мира, и нужно беречься, – рассказал после финиша Дмитрий Хомицевич. – Я обогнал Никиту, заходил в заключительный поворот, но думал, что он не последний и есть ещё круг. Никита воспользовался моментом и обогнал меня.

Для 20-летнего Никиты Богданова это первая победа на взрослом чемпионате страны. Причём обогнал он Дмитрия Хомицевича – чемпиона мира в личном первенстве.

Дмитрий Колтаков, представляющий Центр технических видов спорта Свердловской области, замкнул тройку сильнейших. После он признался, что первые этапы проезжал на обезболивающих – сказывались последствия травмы после столкновения с другим гонщиком год назад. Поэтому итоговым результатом остался доволен.

Дмитрий Хомицевич, Никита Богданов и Дмитрий Колтаков. Фото: Пресс-служба ЦТВС Свердловской области

Первые три места получили путёвки на чемпионат мира, который планируют начать 12 февраля в Тольятти. Действующий чемпион – уфимец Динар Валеев – пропускал чемпионат страны из-за травмы, но собирается вернуться на трассу в феврале. Ещё один «билет» на мировую серию достанется либо Даниилу Иванову (Тольятти), если он успеет полностью восстановиться от травмы, либо самарскому спортсмену Игорю Кононову.

Выступление на личных чемпионат мира 36-летний каменский гонщик Дмитрий Хомицевич на личном чемпионате мира (ЛЧМ) выигрывал в 2016 году. При этом у него самая большая в истории ледового спидвея коллекция бронзовых медалей ЛЧМ. На третью ступень пьедестала он поднимался в 2010, 2012–2015, 2017, 2018 и 2021 годах. Кроме того, он дважды (2008, 2020) завоёвывал серебро. 31-летний уроженец Кургана Дмитрий Колтаков выигрывал личный чемпионат мира в 2015, 2017, 2018 годах. Четыре раза был на втором месте (2013, 2014, 2016, 2019) .