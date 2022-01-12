Гонщик Сергей Карякин рассказал о проекте, над которым его команда работала весь 2021 год

По мнению спортсменов, век автомобилей с двигателями внутреннего сгорания подходит к концу. Фото: Алексей Кунилов.

Уральский гонщик Сергей Карякин рассказал, над чем его команда Snag Racing работала весь 2021 год. Речь идёт о новом гоночном болиде на водородном топливе.

"Весь 2021 год мы работали над проектом машины, полностью работающей на водороде. И благодаря нашему контракту с Роскосмосом, мы смогли достичь большого прогресса в создании проекта. Мы сейчас стараемся найти партнёров, чтобы уже непосредственно построить машину на водородном топливе", – рассказал Сергей Карякин в ходе пресс-конференции ТАСС.

По мнению спортсмена, век автомобилей с двигателями внутреннего сгорания подходит к концу, уже через 10-15 лет большинство перейдёт на электромобили.

"Это как раз та история, которую мы хотим внести в спорт. Мы хотим стать пионерами в этой области", – пояснил гонщик.

Также Сергей Карякин и его штурман Антон Власюк поблагодарили болельщиков за поддержку, которую они оказывают команде, несмотря на результаты на "Дакар-2022". Антон Власюк добавил, что спонсоры отнеслись к поражению уральской команды с пониманием.

"В спорте не всегда получается выигрывать, спонсоры это, слава богу, понимают. После аварии на "Дакар-2022" никто из спонсоров нас не ругал, а даже наоборот – поддерживали", – отметил штурман.

Антон Власюк подчеркнул, что Snag Racing и дальше будет участвовать в гонках.

Как сообщала "ОГ" ранее, на той же пресс-конференции уральские гонщики раскритиковали организаторов "Дакар-2022". По мнению спортсменов, в нынешнем году организаторы мероприятия совершили много ошибок, подвергающих жизнь и здоровье участников опасности.