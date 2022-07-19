Сергей Карякин: «На победу Никиты Мазепина мы ставили все»

Сергей Карякин, Иван Безденежных и Никита Мазепин (на фото слева направо) празднуют победу на «Шелковом пути». Фото предоставлено командой SnagRacing.

Завершилась самая известная в России ралли-гонка «Шелковый путь». Участники преодолели десять этапов по пути из Астрахани в Москву. В соревнованиях в классе багги приняли участие и два экипажа свердловской команды SnagRacing. Победитель «Дакара-2017» Сергей КАРЯКИН вместе со своим новым штурманом Иваном БЕЗДЕНЕЖНЫХ занял третье место, а второй экипаж, который составили экс-пилот «Формулы-1» Никита МАЗЕПИН вместе с привычным штурманом Сергея Карякина Антоном ВЛАСЮКОМ, завершил гонку на первом месте. «Областная газета» подвела итог «Шелкового пути-2022» с лидером уральской команды Сергеем Карякиным.

«Я старался передать весь свой опыт Никите»

– Сергей, когда и как пришла идея создать в команде второй экипаж с Никитой Мазепиным в роли пилота?

– История эта длится уже достаточно долго. Мы много тренировались вместе, и Никита говорил о том, что любит ралли-рейды, квадроциклы, багги. И тут, когда появилась возможность выступить на родной земле, мы поговорили с ним и приняли решение участвовать.

– Где проходили ваши совместные тренировки?

– У нас в России есть уникальное место для ралли – это Астрахань. Одна из лучших локаций, где можно проводить соревнования и готовиться к ралли-рейдам. Также мы тренировались в Казахстане, там тоже есть и пески, и камни. Еще у нас были тренировки в Эмиратах, но там мы использовали стандартные машины, которые брали в аренду, а не нашу технику.

– Из-за того, что в гонке принимали участие два экипажа вашей команды, вам пришлось рассоединиться с Антоном Власюком…

– Не секрет, что на победу Никиты Мазепина мы ставили все. Антон Власюк – опытнейший боец, закаленный многими гонками, один из лучших штурманов страны. Поэтому он был отличной кандидатурой на место напарника Никиты. Антон не только мог говорить, куда конкретно нужно ехать, но еще и мог подсказать Никите по стратегии, пилотированию и прочему.

– Получается, что ваши спортивные цели в этой гонке отошли на второй план?

– Моя цель на эту гонку заключалась в том, чтобы передать свой опыт новому человеку. Никита отлично справился со своей задачей. Поверьте мне: я выиграл не одну гонку, и сейчас мне хотелось увидеть победу не в своих руках, а в руках человека, к обучению которого я имею непосредственное отношение.

«В салоне – 60 градусов. Как в финской сауне»

– В этой гонке вы ехали с новым штурманом. Тяжело привыкать к новому напарнику в боевых условиях?

– Иван, несмотря на возраст, довольно опытный штурман. С ним достаточно комфортно работать, не было ни одной конфликтной ситуации у нас с ним за гонку. Я благодарен ему за проделанную работу. Это новое поколение штурманов, которое растет в мире ралли-рейдов, и я уверен, что в будущем он будет показывать отличные результаты.

– Для Никиты Мазепина это был первый ралли-рейд в карьере. Вы, как более опытный пилот, как можете оценить его выступление? Все ли прошло гладко?

– Конечно, у нас были проблемы с машиной по ходу гонки. Нужно отдать должное Никите – он с этими проблемами справлялся. Он не совершил каких-то серьезных ошибок.

– На одном из этапов ваш с Иваном экипаж потерял достаточно много времени из-за того, что вы помогали устранить поломку у Никиты и Антона. Что там произошло?

– Проблема изначально была в том, что мы стартовали в тот день раньше Никиты. А у нас стояла задача ехать вместе. Организаторы поставили между нами КамАЗы, поэтому мы были вынуждены ждать экипаж Никиты 15 минут на старте. Потом у ребят «пропали» тормоза, так как забился песок между колодками. Они не успели затормозить и ударились в песочную стену, после чего у машины обломило одну деталь. Мы потратили время на то, чтобы устранить поломку.

– То есть на каждом этапе вы ехали вместе? Двумя экипажами?

– Да, в этом и заключалась наша тактика. По возможности мы должны были друг другу помогать.

– В Интернете было видео, как на финише у экипажа Никиты и Антона закончился бензин, и они толкали багги вручную. Это недоработка пилота?

– На самом деле, бензин закончился уже после финиша, а не за 100 метров до него, как писали в СМИ. Проблема возникла из-за того, что на улице было 50 градусов жары. Машина очень компактная, быстро нагревается. Бензин просто кипит. Поскольку они резко заглушили мотор, бензин просто не успел перекачаться из одной части бака в другую. После того как техника остыла, они смогли ее спокойно завести. Толкали они багги всего несколько метров.

– Действительно, жаркая гонка была…

– Очень. Во время ралли машина нагревается сама по себе от напряжения, от работы. А тут в придачу такая жара. Наша задача была сделать так, чтобы техника выдерживала все испытания. А в салоне иногда температура достигала 60 градусов, и ты чувствовал себя как в хорошей финской сауне.

«Сделаем все, чтобы поехать на «Дакар»

– Сама гонка значительно поменяла маршрут по сравнению с прошлым годом. Что можете сказать о новой трассе?

– Очень понравилась Чечня, я считаю, что эта территория классно подходит для проведения ралли-рейдов, хочу оказаться там снова. Грозный – красивый город, доброжелательные люди, я был приятно удивлен. Понравилась Астрахань. Привычная для нас локация, казалось бы, но каждый год организаторы находят какие-то новые места, новые маршруты. Это одна из самых убойных трасс для проведения гонок: она и песочная, и грунтовая. Очень сложные дороги. Иногда после финиша на спецучастке ты просто не можешь выйти из машины, едва стоишь на ногах. Многие говорили, что четыре дня «Шелкового пути» – как целый «Дакар».

– Для вас «Шелковый путь» всегда был одним из этапов подготовки к «Дакару». Ничего не изменилось?

– Нет, будем делать все, что от нас зависит, чтобы принять участие в этом марафоне.

– Так же двумя экипажами вместе с Никитой Мазепиным?

– Мы еще с Никитой об этом не говорили, но, судя по эмоциям, я думаю, что он хотел бы принять участие в «Дакаре».

Свердловские экипажи Для пилота Сергея Карякина это был уже четвертый «Шелковый путь» в классе багги. Кроме того, уралец имеет колоссальный опыт выступлений в ралли-марафонах самого разного уровня, включая легендарный «Дакар». В 2017 году Карякин стал победителем «Дакара» в классе квадроциклов, а в 2020 году в паре с Антоном Власюком занял второе место в классе багги. «Шелковый путь-2022» Сергей проходил с молодым штурманом Иваном Безденежных – обладателем Кубка России по ралли-рейдам, призером квадросерии Can-Am X Race. Пилот второго свердловского экипажа – Никита Мазепин – на «Шелковом пути» дебютировал в классе багги. Никита известен своими выступлениями в гонках на автомобилях с открытыми колесами. С 2019 года он участвовал в «Формуле-2», в 2020 году занял по итогам сезона пятое место. В 2021 году Никита Мазепин дебютировал в «Формуле-1» в составе команды Haas, а российская компания «Уралкалий» (которой владеет отец Никиты Дмитрий Мазепин) стала титульным спонсором команды. Никита провел в «Формуле-1» один сезон, но в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине попал под персональные санкции Евросоюза и вынужден был покинуть главную автогонку планеты. На «Шелковом пути» в напарниках у Никиты был опытный Антон Власюк, который, как и Сергей Карякин, участвовал в этом ралли в четвертый раз.