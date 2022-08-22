Свердловские мотогонщики завоевали серебро в Кроссе национальных команд

В Кроссе национальных команд участвовали юниорские и взрослые экипажи Среднего Урала. Фото: пресс-служба ЦТВС Свердловской области

Серебряные медали привезли свердловские мотогонщики с Кросса национальных команд. Соревнования проходили в Костромской области в городе Красном-на-Волге.

От Центра технических видов спорта (ЦТВС) Свердловской области в разных классах за победу боролись юниорские и взрослые команды. Первыми серебряную награду завоевал юношеский экипаж — Ярослав Пехотин, Иван Лепехин и Глеб Беспутин. Второй молодежной команде в составе Саввы Петрашина, Эльдара Мукимаханова и Макара Самойленко повезло меньше. Они не заняли призовое место, но достойно боролись за медали, сообщили в пресс-службе ЦТВС региона.

"Почему для нас это серебро с золотым отливом? Потому что мы единственные, кто выставил сразу две юниорские команды на Кросс наций. У нас сильная молодежь, значит, мы идем правильным путем и создаем будущее российского мотокросса. Сегодня мы показали, что можем достойно бороться за лидерские позиции, наша молодежь уже вписывает свое имя в историю российского мотокросса", — поделился впечатлениями директор ЦТВС Свердловской области и заслуженный тренер России Сергей Щербинин.

Во второй день мотокросса состязались взрослые команды. Успешно выступил экипаж Тимура Петрашина, Тимура Муратова и Антона Пестова. Свердловские спортсмены стали вице-чемпионами кросса, завоевав серебро.

Второе место в гонке на мотоциклах с колясками также заняла команда Среднего Урала. Третий этап национального чемпионата проходил в городе Анжеро-Судженске. Экипаж Александра Пупышева и Сергея Колясникова выступил в королевском классе 750 см³.

Напомним, ранее свердловские баскетболисты завоевали золото, выступив на Всероссийской спартакиаде по баскетболу 3х3.