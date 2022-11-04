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4 ноября 2022, 15:25

В Сысерти в честь Дня народного единства состоялся легкоатлетический забег

забег

Участники получили подарки и памятные знаки. Фото: "Сысертские вести"

Забег прошел на базе спортивной школы олимпийского резерва "Спартак". Участие в нем приняли 300 спортсменов.

По данным департамента информполитики Свердловской области, воспитанники спортшколы — девушки и юноши от 10 до 22 лет — преодолели дистанции от 500 метров до 3 километров. Отдельно стартовали 30 ребят в категории "малыши".

Как отметил министр физкультуры и спорта региона Леонид Рапопорт, у всех участников забега с детства выработан соревновательный дух. "Но уникальность этого кросса в том, что здесь приняли участие юные спортсмены из разных секций (лыжный спорт, гребля на байдарках. – Прим. ред.), и это придает мероприятию особый драйв", — добавил он.

Напомним, ежегодно 4 ноября в России отмечается День народного единства. Ранее уральцев и свердловчан с этим праздником поздравили полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев и глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.

Областная газета Свердловской области

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