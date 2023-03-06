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6 марта 2023, 19:45

Свердловский мотогонщик завоевал "Кубок Урала"

Тимур Муратов

Тимур Муратов взял золото на "Кубке Урала" по кросс-сноубайку. Фото: Александр Некрасов

Воспитанник Центра технических видов спорта (ЦТВС) Тимур Муратов взял золото международных соревнований "Кубок Урала" по кросс-сноубайку. Состязания прошли на трассе в Каменске-Уральском.

Из двух заездов Тимур Муратов выиграл оба. При том, что у мотогонщика были серьезные конкуренты: 19 спортсменов из 8 стран мира, сообщает пресс-служба ЦТВС Свердловской области.

"Огромное спасибо всем тем, кто за меня болеет, переживает, я все читаю, смотрю, вижу, и я это ценю, будем двигаться дальше", — сказал Тимур Муратов.

Фото: Александр Некрасов

Серебро досталось гонщику из Каменска-Уральского, представляющему команду "Юность-ДОСААФ"/"Северная лига", Владимиру Бобину. Бронзу завоевал спортсмен из омской сборной "Застава Ермака" Владимир Лукьяненок.

В международной гонке на "Кубок Урала" участвовали гонщики из Китая, Монголии, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Белоруссии.

Фото: Александр Некрасов

Также в рамках большого спортивного праздника на мототрассе "Юность" в Каменске-Уральском состоялся этап Чемпионата России по кроссу на снегоходах. В этой дисциплине лучшим стал еще один спортсмен ЦТВС Свердловской области — Тимур Петрашин. Он выиграл оба заезда в классе снегоходов Суперспорт А.

Ранее свердловские мотогонщики взяли все золото на "Кубке Содружества". 

Областная газета Свердловской области

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