Экипаж Карякина приехал первым, но стал вторым

Как рассказал Сергей Карякин, в процессе прохождения спецучастка приборы в машине дали сбой в оценке скорости. Фото: Николай Комаров

Завершился первый этап международного ралли-рейда «Шелковый путь», который стартовал в пятницу в Казани. В зачёте мотовездеходов класса Т3 лучший результат показал экипаж екатеринбургской команды Snag Racing (Сергей Карякин и Антон Власюк), но он был оштрафован за превышение скорости и опустился на второе место.

Общая длина первого этапа (Казань — Уфа) составила 606 км, а длина скоростного спецучастка — 142 км. Екатеринбуржцы проехали его быстрее всех — за 1 час 41 минуту и 32 секунды. Однако они в какой-то момент превысили скоростной режим, за что были оштрафованы на 2 минуты.

Как рассказал Сергей Карякин, в процессе прохождения спецучастка приборы в машине дали сбой в оценке скорости — минимум 10 секунд загружали результаты. Из-за этого и было допущено нарушение скорости.

В итоге победителем первого этапа стала Анастасия Нифонтова, а Карякин расположился на второй строчке — в 40 секундах позади. Замыкает топ-3 Алексей Черкесов.

«Нормальный результат. На 30-м километре спецучастка догнали Черкесовых, "звонили" им, "звонили", но они не соизволили нас пропустить. Потом доехали до Вани Безденежных и Димы Мордковича — они сломались, ударились в камень. Мы, когда за ними сворачивали — хотели помочь, — въехали в этот же камень. Ужаснейший был удар, но сейчас посмотрели машину, вроде бы всё цело. Потом снова догнали Черкесова, ехали за ним, "звонили-звонили" — результат тот же самый. Мы рисковать не планировали, ехали спокойно в пыли. Бродики нам не страшны, машина закрытая, включили дворники и прошли», — прокомментировал гонку Сергей Карякин.

В субботу состоится второй этап ралли-рейда: Уфа — Магнитогорск.

Напомним, Сергей Карякин будет освещать участие своего экипажа в ралли-рейде «Шелковый путь» в «Областной газете» по итогам каждого этапа.