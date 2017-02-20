В России сейчас есть всего два тренера, которые выигрывали чемпионат мира по волейболу. И оба живут в Екатеринбурге. Один из них – Николай Карполь, и даже те россияне, кто никогда не был на волейболе, знают, кто это такой и из какого он города. А вот второй тренер-чемпион – Владимир Кузюткин – широким массам известен гораздо меньше. А уж про то, что он свердловчанин, не подозревают даже большинство болельщиков. Возможно, это связано с тем, что со свердловской командой он работал относительно недолго (6 лет), а своих главных успехов добился в других регионах…

Сегодня заслуженному тренеру России Владимиру Кузюткину исполнилось 70 лет.

– Владимир Иванович, вы многими видами спорта в детстве занимались, а в волейбол пришли по нынешним меркам уже достаточно поздно. Значит, это был уже вполне осознанный выбор. Почему в результате выбрали именно волейбол?

– Наверное, всё-таки потому, что это командный вид спорта. А занимался я действительно много чем, но наиболее основательно – боксом: с тринадцати до пятнадцати лет, был даже чемпионом Волгограда среди мальчиков. Моим тренером был заслуженный тренер России Илья Иванович Карпов, а вместе со мной занимались ребята из моего двора – Юрий Нестеров и Владимир Иванов, которые в 1972 году участвовали в Олимпиаде. Волейбол нас разъединил.

– В каком амплуа играли в волейболе?

– Сначала был нападающим, а потом пасующим.

– Вашей первой серьёзной командой был ростовский СКА. Как вы там оказались?

– Года за два до призыва меня приметил тренер СКА Виталий Григорьевич Зинович – человек, которому я обязан всем, что знаю о волейболе. И когда подошёл призывной возраст, Зинович взял меня к себе в команду.

– Судя по фактам вашей биографии, вы довольно рано решили быть тренером…

– Да. В 1968 году, будучи 21-летним, я вернулся из армии и решил, что надо получать образование, чтобы дальше идти по волейбольной стезе. Я поступил в Волгоградский институт физкультуры. Именно в институте я чуть позже создал свою первую команду «Мотор», в которой какое-то время был играющим тренером. Сейчас, когда приезжаю в Волгоград, игроки той команды, люди известные в городе, меня встречают и говорят: «Владимир Иванович, где ещё можно найти таких идиотов, которые бы, как мы, вставали в шесть утра, чтобы приехать на тренировку?» Тренировались ребята до девяти утра, потом шли на лекции (у меня всегда был принцип, что дураки в волейбол не должны играть), а вечером была вторая тренировка. И с той командой мы вышли в первую лигу чемпионата СССР. Могли подняться и выше, но меня вызвали в один высокий кабинет и честно сказали: «Нам эта команда не нужна, потому что в класс «А» одновременно вышли сразу несколько волгоградских команд – футбольный «Ротор», а также мужская и женская команды по гандболу». Посчитали, что это перебор.

Под руководством Владимира Кузюткина свердловский «Уралэнергомаш» добился лучшего результата в советской истории – 6-е место в 1986 году. Фото: Из личного архива Владимира Кузюткина

– И тут раздался звонок из Свердловска?

– Да. Я получил приглашение от руководства Уральского турбомоторного завода, у которого была команда под названием «Уралэнергомаш» (ныне – «Локомотив-Изумруд». – Прим. «ОГ».). Сразу после беседы на заводе состоялась и моя первая встреча с Борисом Ельциным, который тогда был первым секретарём обкома КПСС. Борис Николаевич мне сказал: «Свердловск – город волейбольный, а мужская команда вылетела из высшей лиги. Я хочу, чтобы вы вернули наш клуб в элиту». И вскоре мы туда вернулись.

– В «Уралэнергомаше» вы проработали больше, чем в любом другом клубе, – 6 лет…

– Если честно, последний сезон я работал уже больше как консультант. Потом в команде начались всякого рода неурядицы, и я уехал.

«Предложили женщин. Я согласился»

– Как вы оказались в Турции? Это ведь был 1989 год – ещё существовал СССР, из которого не так-то просто было уехать…

– История была такая. Ко мне домой приехали тогдашние руководители нашего волейбола и сказали: «Володя, хватит заниматься ерундой. Съезди поработать за границу на год или два, а когда вернёшься, примешь сборную». От заманчивого предложения возглавить сборную я отказался: посчитал, что рановато ещё – все-таки это была действительно звёздная команда, в которой играли Савин, Шкурихин, Фомин… Но съездить за границу – набраться опыта – согласился.

– Вы сами называете себя мужским тренером и до 1989 года работали только с мужчинами. А в Турции возглавили женскую команду…

– Я приехал в очень известный тогда клуб – «Эмлак банк», и там мне предложили поработать с женщинами. Я не стал отказываться. К тому времени чемпионом Турции семнадцать лет подряд становился один клуб – стамбульский «Эджзаджибаши», и передо мной поставили задачу нарушить эту гегемонию. Это было тяжело, но мы завоевали золото с первой попытки. В команде у меня играла связующая из ЦСКА Марина Кирьякова. На второй год ко мне приехала Надежда Куляша из «Уралочки». И мы опять стали первыми. А потом хозяева «Эмлак банка» вошли во вкус и сказали: «А давай ещё и мужской командой выиграем». Я принял мужскую команду, но с ней мы были только вторыми…

– Давайте вернёмся к турецким женщинам. Быстро нашли общий язык?

– Я считаю, что западным женщинам до восточных очень далеко – в плане трудоспособности, понимания того, что такое деньги и как за них нужно бороться. Каждое лето перед моим отъездом они подходили ко мне и спрашивали: «Что мы должны сделать за время отпуска, что помогло бы нам в дальнейшем?» В России я такого не встречал. Кстати, одна из тех девчонок – сейчас менеджер «Эджзаджибаши» Налян Урал (её предки пришли в Турцию откуда-то из наших краёв), приезжала недавно сюда на матч с «Уралочкой». Она мне как дочь. Мы с ней бок о бок прошли семь лет.

– Вы свободно говорите по-турецки…

– Да, приложил определённые усилия и довольно быстро выучил. Я посчитал, что нельзя работать среди людей, и не знать их языка. Это было бы неуважение по отношению к ним. До сих пор могу довольно свободно общаться практически на любую тему.

– А как вы оказались в команде главных конкурентов с непроизносимым для русскоязычного человека названием?

– Закрылся банк, спонсировавший команду, и её не стало. Тут «Эджзаджибаши» меня и «выкрал». Кстати, Эджзаджибаши – это фамилия владельцев одной из крупнейших в мире фирм по производству, в частности, косметики и лекарств.

– Это правда, что с шефом фирмы Шакирбеем вы были в хороших отношениях?

– Ему очень нравилось, что я говорю по-турецки. Мой предшественник, кстати, лишился работы как раз потому, что языка не знал. Шеф сказал, что ему не нужен тренер, который в разговоре с ним даже двух слов сказать не может. Очень интересный был сам по себе человек. Он, например, увлекался фотографией. В волейболе разбирался хорошо, и с ним действительно было интересно говорить. Я бы, наверное, ещё долго там оставался, но в 1996 году шеф умер. К руководству компанией при­шли его дети, которым надо было вникать в дела бизнеса, так что им было не до волейбола. И оставшиеся три турецких года я уже проработал в команде «Гюнеш Сигорта».

– Если так всё у вас удачно складывалось, почему вернулись в Россию?

– У нас в Екатеринбурге родился внук. И мы с женой захотели быть поближе к нему.

Кроме 12 клубных команд Владимир Кузюткин работал с пятью национальными сборными: тремя женскими – Турции, России и Болгарии – и двумя мужскими – Турции и... Гвинеи-Бисау (на фото). Фото: Из личного архива Владимира Кузюткина

«В нашу победу никто не верил»

– Даже в волейбольных справочниках не упоминается об ещё одном вашем трофее – золотых медалях мужского чемпионата России 2000 года…

– Вернувшись из Турции, я встретил руководителя белгородского клуба «Белогорье-Динамо» Геннадия Шипулина, который попросил ему помочь. Его команда, радикально обновившая состав, по ходу сезона сильно уступала клубу, который я же и создавал, – екатеринбургскому «УЭМ-Изу­мруду». В регулярном чемпионате наверстать что-то было уже невозможно, поэтому ставку мы сделали на плей-офф, и в золотой серии обыграли уральцев со счётом 3:1. Но с формальной точки зрения главным тренером «Белогорья» был Шипулин, а я – только старшим.

– Следующее десятилетие вы провели как бы в тени, без особых успехов. И вдруг, в 2009 году, когда вам было уже за 60, вы возглавили женскую сборную России. Как это произошло?

– Предложили. А я не отказался.

– Тогда, помнится, вас называли чуть ли не самоубийцей. А вы через год стали чемпионом мира.

– Да. В нас никто не верил, а мы выиграли. Причём дистанцию в одиннадцать матчей мы прошли без единого поражения, а в финале одолели олимпийских чемпионок – сборную Бразилии. Но про золотые медали, завоёванные в Японии, я всегда говорю так: «Это не я их выиграл. Я создал Команду, которая их выиграла».

– В 2011 вы ушли из сборной – казалось, навсегда. А месяц назад вы вновь возглавили её. Для многих это стало полной неожиданностью.

– Больше скажу: для меня тоже. Ещё три месяца назад я бы и подумать об этом не мог.

– Что же случилось за столь короткий срок?

– То же, что и восемь лет назад: мне предложили – я не отказался. На моём месте вполне могли оказаться и Вадим Панков, и Ришат Гилязутдинов (соответственно, главные тренеры команд «Заречье-Одинцово» и казанского «Динамо». – Прим. «ОГ».). Оба они уже состоявшиеся тренеры, достойные возглавить сборную. Наверное, в федерации волейбола посчитали, что я их превосхожу в опыте.

– И всё-таки главный вопрос – зачем это вам нужно? Вы ведь давно уже всё и всем доказали.

– Нынешняя ситуация со сборной – это профессиональный вызов для тренера: создать за короткий срок боеспособный коллектив. А только это тренером и движет. Несмотря на годы и всё остальное.

В турецких газетах эта фотография публиковалась с подписью «Новый султан турецкого волейбола». Фото: Из личного архива Владимира Кузюткина

Досье «ОГ» Владимир Кузюткин - главный тренер женской сборной России по волейболу в 2009 – 2011 и с 2017 года. Родился 20 февраля 1947 года.

В Свердловске-Екатеринбурге живёт с 1982 года.

В детстве увлекался плаванием, баскетболом, футболом, боксом. Волейболом занялся только в 16-летнем возрасте, но быстро достиг заметных успехов. В 1960-е годы выступал за ростовский СКА, имеет звание мастера спорта.

На тренерской работе – с 1976 года.

Один из немногих тренеров, кто успешно работает как с женскими, так и с мужскими командами.

Десять лет (1989–1999) работал в Турции, и все 10 лет становился либо чемпионом (4 раза), либо призёром. 1970 год, Волгоград. Фото: Из личного архива Владимира Кузюткина 1985 год, Свердловск. Фото: Из личного архива Владимира Кузюткина Блиц – Вопрос вам как человеку, родившемуся в Сталинграде… Как вы относитесь к звучащим время от времени предложениям пере­именовать Волгоград обратно в город имени вождя народов? – Во-первых, я родился не в Сталинграде, а в Петропавловске-Камчатском. – Но ведь везде написано… – Вам ли не знать, что написать можно всё что угодно? Из Сталинграда (а точнее, из Царицына) были мои родители. А я родился в Петропавловске-Камчатском, куда в ту пору перевели работать моего отца. Когда мне было шесть лет, семья вернулась на берега Волги. А по поводу переименования… Для меня этот вопрос неинтересен. – Жена у вас свердловчанка? – Нет, она из Волгограда. Была очень хорошим бухгалтером. Сейчас на пенсии. Владимир и Вера Кузюткины женаты 46 лет – Как любите проводить свободное время? – Цветы на даче выращиваем. Эх, жаль что сейчас не лето! Я бы вам показал, какие каскады мы там выкладываем… Такая красота! – А зимой? Театр? Чтение? – Когда помоложе был, часто ходил в Оперный и в Музкомедию. Многих актёров знал. Очень хорошие отношения были, например, с Сытником (Виктор Сытник – легенда театра Музкомедии. – Прим. «ОГ».)… Читаю мало, но если читаю – то поэзию. У меня в своё время была приличная библиотека – томов 500–600, наверное. Места в квартире много занимала, и я в один прекрасный день всю её просто вынес на лестничную площадку… А себе оставил только лирику. Очень люблю, например, Николая Доризо. – Говорят, вы иконы собираете… – Собираю. Но это очень личное. – Родные в Волгограде остались? – Близких уже нет. Только по линии двоюродного брата. Но я регулярно приезжаю на могилы. Если не бываю там хотя бы раз в два года, то начинаю себя неуютно чувствовать. Рекорды Владимира Кузюткина Главными тренерами национальных сборных крайне редко становятся люди старше 60 лет. В России таких случаев, по нашим данным, было всего два. В 2003 году тренером нашей сборной по хоккею был назначен 73-летний Виктор Тихонов, а в 2010-м футбольную команду страны возглавил 62-летний голландец Дик Адвокат. Владимир Кузюткин в этом списке занимает второе место: на момент второго утверждения в должности ему было 69 лет.

Зато по рейтингу успешности уральцу равных среди ветеранов нет. Тихонов на чемпионате мира-2004 и Адвокат на чемпионате Европы-2012 не смогли даже выйти в плей-офф, а 63-летний (в 2010 году) Кузюткин стал чемпионом планеты. Владимир Кузюткин – один из двух тренеров (второй – Николай Карполь), который выиграл три Кубка Ельцина. И единственный, кто сделал это со сборными разных стран (с Россией и с Болгарией)