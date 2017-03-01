«Уралочка-НТМК» провела заключительный матч группового этапа волейбольной Лиги чемпионов против лидера своей группы – турецкого «Вакыфбанка». Как и в матче первого тура, команда Николая Карполя смогла выиграть лишь одну партию и уступила соперницам со счётом 1:3 (19:25, 27:25, 20:25, 18:25).

Анна Климец против турецкой команды. Фото: Александр Зайцев

«Уралочка» заняла третье место в группе «Д» и не сумела пробиться в плей-офф.

Взгляд на тренера, когда упустила мяч. Фото: Александр Зайцев

– Сегодня наша борьба за медали Лиги чемпионов заканчивается, – рассказал после игры главный тренер «Уралочки» Николай Карполь. –Третье место в группе тоже результат, мы на него в начале сезона и не рассчитывали. Мы боролись достойно, приобрели необходимый опыт.Сейчас команда продолжает выступление в плей-офф чемпионата России. Следующая игра «Уралочки» пройдёт на выезде 4 марта против«Заречье-Одинцово».

Привет от «Уралочки». Фото: Александр Зайцев

В женской Лиге чемпионов в «Плей-офф шести» будут играть три турецких клуба, итальянский, швейцарский и российский (московское «Динамо»).