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Спорт 22 мая 2017, 13:35

В Екатеринбурге впервые в истории прошёл «Большой шлем» по дзюдо 16 фото

В Екатеринбурге завершился международный турнир по дзюдо «Большой шлем» . В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 36 стран мира.

На протяжении двух дней дзюдоисты боролись за медали в семи весовых категориях у мужчин и женщин. Сборная России, представленная самой многочисленной командой, завоевала 12 наград, две из которых оказались золотыми. В неофициальном зачёте турнира россияне заняли второе место, уступив лишь представителям Японии. Стоит отметить, что в соревнованиях приняли участие трое свердловчан, однако побороться за награды им не удалось.

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