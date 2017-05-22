В Екатеринбурге завершился международный турнир по дзюдо «Большой шлем» . В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 36 стран мира.

На протяжении двух дней дзюдоисты боролись за медали в семи весовых категориях у мужчин и женщин. Сборная России, представленная самой многочисленной командой, завоевала 12 наград, две из которых оказались золотыми. В неофициальном зачёте турнира россияне заняли второе место, уступив лишь представителям Японии. Стоит отметить, что в соревнованиях приняли участие трое свердловчан, однако побороться за награды им не удалось.