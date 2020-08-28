«Уралочка» стартовала с победы над сборной России

Игрок сборной России Татьяна Кошелева и лидер «Уралочки» Ксения Парубец перед первым матчем на Кубок губернатора в Калининграде Фото: Пресс-служба ВК «Локомотив»

Впервые после досрочного прекращения чемпионата России по волейболу среди женских команд в марте из-за пандемии коронавируса свердловская «Уралочка» вышла на площадку в Калининграде, где проходит предсезонный турнир на Кубок губернатора. Наша команда в четырёх партиях взяла верх над национальной сборной.

Регламент турнира таков, что игроки, находящиеся в расположении сборной России, в очных встречах выступают за свои команды. Таким образом, «Уралочка» получила подкрепление в виде Ксении Парубец и Дарьи Пилипенко. Главный тренер свердловчанок Николай Карполь остался в Екатеринбурге, так что игрой команды руководит старший тренер Михаил Карполь.

В первом сете волейболистки «Уралочки» оказались в роли догоняющих и даже в напряжённой концовке смогли сравнять счёт (24:24), но всё-таки уступили со счётом 24:26. Во втором сете наши волейболистки стали допускать меньше ошибок, что позволило перехватить инициативу и выиграть партию с хорошим запасом – 25:17. В третьей и четвёртой партиях преимущество «Уралочки» стало ещё более заметным, соперницы часто ошибались на блоке, и две победы по 25:15 стали закономерным результатом. Итог – 3:1 в пользу «Уралочки».

Справедливости ради стоит заметить, что наставник сборной России Серджо Бузато по ходу матча много экспериментировал с составом, поскольку у его команды до мая 2021 года официальных матчей не будет и есть возможность поработать на перспективу. «Уралочке» же совсем скоро предстоит участие в розыгрыше Кубка России.

Матчем между «Уралочкой» и сборной России открывался турнир в Калининграде, а по его окончании состоялась церемония награждения победителей и призёров чемпионата России сезона 2019/2020. Напомним, что турнир был прерван в тот момент, когда наша команда в первом полуфинальном матче обыграла калининградский «Локомотив» со счётом 3:1, но затем турнир было решено не продолжать, а итоговую классификацию провести по итогам регулярного чемпионата, где первым стало казанское «Динамо», вторым «Локомотив», третьей – «Уралочка» (что позволило нашей команде получить путёвку в Лигу чемпионов ЕКВ).

Во втором туре (28 августа) «Уралочка» встречается с тем самым «Локомотивом», с которым весной не удалось завершить полуфинальную серию, завершающая игра – 29 августа с казанской командой, которая теперь называется «Динамо-Ак Барс».