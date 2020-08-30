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Спорт / Волейбол
30 августа 2020, 19:53

«Уралочка» третья на турнире в Калининграде

Фото пресс-Служба ВК «Локомотив» (Калининград)

Фото пресс-Служба ВК «Локомотив» (Калининград)

В заключительный день предсезонного турнира на Кубок губернатора Калининградской области «Уралочка-НТМК» встречалась с действующим чемпионом России командой «Динамо-Ак Барс» и проиграла в пяти партиях.

Наша команда, выступавшая в Калининграде под руководством старшего тренера Михаила Карполя, выиграла два сета (25:19 и 25:20), но поставить победную точку в матче свердловчанкам не удалось.

Казанские волейболистки сравняли счёт, выиграв третью и четвёртую партии (25:22 и 25:19), а затем удача была на их стороне и на тай-брейке - 16:14. 

Игрок «Уралочки» Валерия Сафронова после матча заметила, что на игре команды сказалось то, что в Калининград наши девушки приехали сразу после сборов. В субботу «Уралочка» встречалась с хозяйками турнира - волейболистками калининградского «Локомотива» и проиграли со счётом 1:3 (21:25, 27:25, 20:25, 21:25).

По итогам турнира главный приз достался «Локомотиву», на втором месте «Динамо-Ак Барс», «Уралочка-НТМК» третья, на последнем месте сборная России, проигравшая в Калининграде все три матча.

Среди обладателей индивидуальных призов - Ксения Парубец, игравшая за сборную и за «Уралочку» в матче со сборной. Она признана лучшим атакующим игроком.

 8 сентября «Уралочка» стартует в первом официальном турнире нового сезона - Кубке России. Один из групповых турниров предварительного раунда пройдёт в Екатеринбурге.

Областная газета Свердловской области
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