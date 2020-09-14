Две «Уралочки» вышли в полуфинал Кубка России по волейболу

В Екатеринбурге завершился предварительный этап Кубка России по волейболу среди женских команд. И сразу два свердловских клуба сумели пробиться в полуфинал турнира.
В группе «Уралочки-НТМК» было шесть команд: помимо подопечных Николая Карполя, а также дублирующей команды «Уралочка-2-УРГЭУ», играли «Динамо-Метар», «Енисей», «Тюмень-ТюмГУ» и «Сахалин». Безусловно, превосходство «Уралочки-НТМК» над всеми остальными клубами не подвергалось сомнениям, свердловские волейболистки уверенно одержали четыре победы в четырёх стартовых встречах и перед очным противостоянием со своим молодёжным составом уже обеспечили себе выход в полуфинал турнира.
А вот «Уралочка-2-УРГЭУ» выступала с переменным успехом: перед заключительным туром в активе молодых свердловских волейболисток были победы над «Енисеем» и «Тюменью-ТюмГУ» и поражения от «Сахалина» и «Динамо-Метар». Для того чтобы оформить выход в следующий этап, «Уралочке-2» необходимо было обыгрывать основной состав.
Николай Карполь принял решение поберечь своих лидеров, и многие игроки основного состава заключительную встречу турнира пропускали. Этим и воспользовались представительницы «Уралочки-2»: юные свердловские волейболистки не просто навязали борьбу своей основе, но и сумели добыть нужную победу – 3:0.
Таким образом, «Уралочка-НТМК» заняла в группе первое место, а «Уралочка-2-УРГЭУ» – второе. Обе команды получили путёвку в полуфинал турнира. Также в плей-офф пробилось и «Динамо-Метар», занявшее третье место.
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