«Локомотив-Изумруд» пробился в финальную часть Кубка 75-летия Победы

Фото: Пресс-служба "Локомотива-Изумруда"

Екатеринбургский волейбольный клуб «Локомотив-Изумруд» занял первое место на групповом этапе Кубка 75-летия Победы. Подопечные Валерия Алфёрова одержали три победы в трёх матчах.

В турнире принимают участие все клубы Высшей лиги «А». В одном квартете с екатеринбуржцами оказались челябинское «Динамо», «Тюмень» и «Магнитка». Все встречи группового этапа проходили в Екатеринбурге, и во всех хозяева одержали победу. В матчах с челябинцами и магнитогорцами «Локомотив-Изумруд» отдал соперникам по одному сету (3:1), а «Тюмень» подопечные Валерия Алфёрова обыграли всухую – 3:0.

Заняв первое место в своей группе, клуб из Екатеринбурга продолжит борьбу за главный трофей турнира. С 18 по 20 сентября в Грозном состоятся финальные матчи турнира, в которых, помимо «Локомотива-Изумруда» примут участие МГТУ, «Грозный» и «Университет».

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