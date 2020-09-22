Больше команд и «Финал шести»: что готовит новый волейбольный сезон?

«Уралочка» стартовала с поражения в новом сезоне чемпионата России. Фото: Пресс-служба «Уралочки»

Волейбольный клуб «Уралочка» стартовал в новом сезоне чемпионата России. В этом году формат проведения главного национального женского волейбольного турнира изменился.

Нужно начать с того, что в Суперлигу зашли аж три команды из Высшей лиги: «Липецк», «Тулица» и нижегородская «Спарта». Таким образом, в чемпионате России выступят сразу 14 команд («Сахалин» отказался от участия в турнире).

Регулярный чемпионат будет представлять собой двухраундовую систему, то есть каждая команда сыграет с каждой по два раза: дома и на выезде. После этого будет сформирована турнирная таблица. Первые два места по итогам регулярного чемпионата напрямую отправятся в «Финал шести». Команды, занявшие места с 3-го по 10-е, разобьются на пары и разыграют оставшиеся четыре путёвки. Решающие матчи чемпионата пройдут с 29 марта по 3 апреля 2021 года.

Ещё в апреле «Уралочка» объявила об уходе из клуба Анны Климец, Веры Саликовой, Екатерины Евдокимовой и Екатерины Ениной. Уход Анны Климец в московское «Динамо» в этой ситуации выглядит самым проблематичным. Несмотря на то что белорусская нападающая получила травму по ходу прошлого сезона и практически не помогла «Уралочке», именно с её отсутствием Николай Карполь связывал локальные неудачи команды. Ну и, конечно, отсутствие Татьяны Романовой, пасующей сборной России, которая также перешла в московское «Динамо», будет потерей для екатеринбургской команды.

Но при этом «Уралочка» уже традиционно входит в число основных команд, которые ведут борьбу за медали чемпионата страны. В прошлом сезоне подопечные Николая Карполя были в шаге от финала, победив в первом полуфинальном матче калининградский «Локомотив». Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы, сезон не был доигран, а места распределили в соответствии с регулярным чемпионатом, где «Уралочка» заняла третье место. Тем интереснее будет наблюдать за уральским коллективом и его амбициями в новом сезоне.

Старт нового чемпионата выдался для подопечных Николая Карполя не таким, каким его себе представляли. В первом туре «Уралочка» встречалась дома с «Липецком», который только-только зашёл в Суперлигу. Казалось бы, никаких проблем опытный уральский коллектив не должен испытать, тем более после того, как первые две партии уверенно остались за «Уралочкой» – 25:11 и 25:12. Однако затем «Липецк» сумел перехватить инициативу, забрал третий и четвёртый сеты (25:23 и 25:18), а затем и вовсе одержал победу на тай-брейке – 15:13.

– Нам просто не хватило сил. К этому сезону мы лишились нескольких сильнейших игроков команды и в целом недооценили соперника. Но это ещё не результат, результат будет в дальнейших играх. Впереди соперник из Казани, разберём ошибки и начнём готовиться к «Динамо», – отметил после матча Николай Карполь.

Следующий матч чемпионата России «Уралочка» проведёт уже сегодня. В Екатеринбурге подопечные Николая Карполя примут действующего чемпиона страны – казанский клуб «Динамо-АК Барс».

В ТЕМУ Екатеринбургский волейбольный клуб «Локомотив-Изумруд» завершил своё выступление на Кубке 75-летия Победы. В этом турнире принимали участие все команды Высшей лиги «А». На групповом этапе подопечные Валерия Алфёрова обыграли челябинское «Динамо», «Тюмень», «Магнитку» и заняли первое место. В финальной части турнира «Локомотив-Изумруд» должен был встретиться с тремя другими победителями групп – «Грозным», «Университетом» и МГТУ. Однако у московской команды были выявлены случаи заражения коронавирусом, и она была вынуждена сняться с турнира. В решающих играх, которые проходили в Грозном, «Локомотив-Изумруд» уступил хозяевам паркета (0:3), а затем вырвал победу у «Университета» (3:2). Таким образом, екатеринбуржцы заняли второе место на турнире, чемпионом Кубка 75-летия Победы стал «Грозный». Отметим, что новый сезон Высшей лиги «А» стартует 2 октября. В первом домашнем туре екатеринбуржцы примут пермскую «Каму» и челябинское «Динамо».

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