«Уралочка-НТМК» в пяти партиях уступила действующему чемпиону России

Фото: Пресс-служба "Уралочки"

Свердловский волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» потерпел второе поражение на старте нового сезона. В рамках второго тура Суперлиги подопечные Николая Карполя проиграли казанскому «Динамо-АК Барсу» – 2:3 (25:22, 21:25, 31:29, 22:25, 11:15).

После поражения в стартовом матче дебютанту чемпионата «Липецку» «Уралочке» предстоял сложный матч против действующего чемпиона страны. Игры с казанской командой всегда получались напряжёнными, и минувшее противостояние не стало исключением.

В первой партии свердловчанки сумели склонить чашу весов в свою пользу в самой концовке, хотя до этого команды шли нога в ногу. Правда, во втором сете казанская команда сумела выровнять положение, оторвавшись в середине партии и доведя дело до победы. Самым напряжённым получился третий сет, в котором «Уралочка» сумела дожать соперниц и вновь выйти вперёд. Но в этот вечер «Динамо» всеми силами пыталось увезти из Екатеринбурга очки, и ему это удалось: гости оказались сильнее в четвёртой партии, а затем и на тай-брейке – 3:2.

– Это всего вторая игра в сезоне, пока сложно взаимодействовать, и форма оставляет желать лучшего, ведь тренироваться мы начали поздновато. Сегодня игра шла почти три часа, и я думаю, вы понимаете, что это требует очень много сил. Да, мы не смогли дожать, но я доволен, как девочки сегодня сыграли. Скоро будет подкрепление, вернутся травмированные игроки – Аилама и Фитисова, и, надеюсь, всё будет лучше, – отметил Николай Карполь после матча.

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