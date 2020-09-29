«Уралочка» победила с третьей попытки

Ближайший матч «Уралочка» сыграет 7 октября в Нижнем Тагиле со «Спартой» из Нижнего Новгорода. Фото: Пресс-служба ВК «Уралочка»

В третьем туре чемпионата России по волейболу среди женских команд свердловская «Уралочка-НТМК» в гостях со счётом 3:0 (27:25, 25:22, 25:20) обыграла дебютанта Суперлиги тульскую «Тулицу».

На старте турнира «Уралочка» пока демонстрирует результаты, по которым сложно судить о потенциале команды. Даже два домашних поражения, хоть и с одинаковым счётом 2:3, оставили разное послевкусие. Если у новичка Суперлиги «Липецка» в Нижнем Тагиле «уралочки» уверенно выиграли два сета, но слишком рано поверили в итоговую победу, то с действующим чемпионом казанским «Динамо-Ак Барс» сыграли очень достойно, однако не хватило сил на второй подряд пятисетовый матч.

«Тулица» покинула Суперлигу после сезона 2006/2007, но не по спортивному принципу («Уралочка» и «Тулица», занявшие тогда два последних места, были «прощены» за счёт расширения лиги), а из-за отказа спонсора в дальнейшем финансировании. «Уралочка» выбралась из того кризиса гораздо раньше и на протяжении последних лет стабильно находится среди претендентов на медали. Матч в Туле показал, что выводы из двух домашних поражений сделаны правильные.

И хотя ошибок в действиях игроков по-прежнему хватало, «Уралочке» удалось одержать первую победу в чемпионате. Ключевым оказался первый сет, в котором «Уралочка» сначала растеряла преимущество в шесть очков, но сумела собраться и выиграть, что дало команде психологическое преимущество. Закончился матч курьёзом – Ксения Парубец при счёте 24:20 в третьем сете выполнила подачу, тогда как соперницы решили, что судья показал тайм-аут. В результате мяч опустился на пустую площадку.

Без потерь прошли три тура краснодарское и казанское «Динамо», «Ленинградка» и «Протон», две победы и игра в запасе у московского «Динамо», у пяти команд, в том числе «Уралочки», по одной победе. В следующем туре 3 октября свердловским волейболисткам предстоит ещё одна выездная игра – в Калининграде с «Локомотивом». У этой игры есть свой подтекст. Те же команды встречались в полуфинале чемпионата России 2019/2020, и «Уралочка» выиграла первый матч со счётом 3:1. Но затем чемпионат был прерван из-за пандемии, а итоги были подведены по регулярному чемпионату, где «Локомотив» был вторым, а «Уралочка» третья.

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