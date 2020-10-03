В Калининграде отменили матч «Уралочки» из-за вспышки COVID-19

«Уралочка-НТМК» узнала об отмене встречи уже по прибытию в Калининград. Фото: «Уралочка-НТМК»

В Калининграде отменили игру четвёртого тура Чемпионата Российской Суперлиги Париматч. Екатеринбургская «Уралочка» не смогла сыграть с местным «Локомотивом» из-за вспышки коронавируса.

Как сообщает пресс-служба волейбольного клуба «Уралочка-НТМК», игра, которая должна была пройти в Калининграде 3 октября, не состоялся в связи с выявлением у части калининградских волейболисток COVID-19.

Согласно заявлению представителей калининградского клуба, заболевание проходит бессимптомно, однако вся команда вынуждена была уйти на карантин.

По словам генерального директора ВК «Локомотив» Александра Косырькова, перед прошлым матчем с казанским «Динамо» волейболистки сдавали тесты - все они были отрицательными. Однако при повторной сдаче тестов после возвращения в Калининград результаты оказались положительными.

«Пока ведём переговоры с «Уралочкой». У нас тёплые отношения, надеюсь, что сможем договориться о переносе игры. Мы понимаем, что сложно найти свободную дату в календаре, учитывая, что оба клуба выступают ещё и в Лиге чемпионов», - заявил Александр Косырьков.

В пресс-службе екатеринбургского клуба отметили, что «Уралочка-НТМК» узнала об отмене встречи уже по прибытию в Калининград. Несмотря на невозможность выйти на площадку, техническое поражение сопернику засчитано не было. Исполком Всероссийской федерации волейбола постановил перенести игру между «Локомотивом» и «Уралочкой-НТМК». Новая дата и условия проведения матча будут утверждены 6 октября.

Отмечается, что это уже вторая отмена матча между соперниками за полгода. В такой же ситуации «Уралочка» остановилась на полуфинальной стадии чемпионата России в марте этого года. Команда также прилетела в Калининград и по факту узнала об отмене матча.