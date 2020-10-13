«Уралочка-НТМК» уступила в Суперлиге московскому «Динамо»

Пресс-служба ВК "Уралочка".

Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» не сумел продлить победную серию в чемпионате России. На своём паркете подопечные Николая Карполя уступили московскому «Динамо» – 0:3.

К сожалению, особой борьбы в этом матче не получилось. Первый сет гости взяли довольно легко – 25:14. Во второй партии «Уралочка» некоторое время вела в счёте, однако в концовке игроки «Динамо» стали меньше ошибаться и сумели склонить чашу весов в свою пользу – 25:22. Третий сет московская команда выиграла с разгромным счётом 25:12, при этом «Уралочка» в добавок ко всему потеряла своего лидера и капитана: Ксения Парубец в одном из эпизодов у сетки столкнулась коленями с соперницей, получила травму и покинула площадку.

– Сегодня девушки не выполнили ничего из тех установок, которые проговаривались на тренировках. Изначально была задача подавать сильную подачу, играть смело, рисковать, играть дружно в атаке, но ничего из этого мы не увидели. Удивительно, ведь вчера на тренировке была красивая игра, а сегодня какой-то детский волейбол. Что по поводу Ксюши Парубец, ни кресты, ни мениск не повреждены, возможно, ушиб колена, поэтому я думаю, что скоро можно будет говорить о восстановлении, – отметил после матча старший тренер «Уралочки» Михаил Карполь.

Следующий матч чемпионата России «Уралочка» также проведёт дома, 17 октября свердловские волейболистки примут «Протон».