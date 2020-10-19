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Спорт / Волейбол
19 октября 2020, 11:27

"Локомотив-Изумруд" вышел на второе место Восточной конференции Высшей лиги "А"

Волейбольный клуб "Локомотив-Изумруд" одержал две победы во втором туре Высшей лиги "А". Екатеринбуржцы на своём паркете дважды обыграли "Тархан".

Изначально принять участие в туре в Екатеринбурге должен был ещё и "Локомотив-2", но в новосибирской команде игроки сдали положительные тесты на коронавирус, и в столицу Урала клуб не полетел. Решение о переносе матчей или же о техническом поражении будет принято позже.

В итоге "Локомотив-Изумруд" дважды сыграл против "Тархана" из Стерлитамака. В обеих встречах екатеринбургские волейболисты доминировали на площадке, довольно легко забирали партии и одержали две уверенные победы с одинаковым счётом - 3:0.

Этот успех позволил подопечным Валерия Алфёрова подняться на вторую строчку Восточной конференции Высшей лиги "А". Екатеринбуржцы после четырёх игр имеют в своём активе 10 очков.

Областная газета Свердловской области

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