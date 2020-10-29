«Уралочка-НТМК» и «Уралочка-2-УРГЭУ» стартуют в полуфинале Кубка России

Фото: Пресс-служба "Уралочки"

С 30 октября по 1 ноября состоятся матчи полуфинального этапа женского Кубка России по волейболу. В этом году до полуфинала добрались сразу две свердловские команды: «Уралочка-НТМК», а также молодёжный состав – «Уралочка-2-УРГЭУ».

Структура турнира простая: команды были разбиты на четыре группы, победители которых пробьются в «Финал четырёх» (он состоится 19–20 декабря в Москве). «Уралочка-НТМК» попала в группу с краснодарским «Динамо» и «Тулицей», однако команда из Тулы принять участие в турнире не сможет: у игроков был выявлен коронавирус. «Уралочку-2-УРГЭУ» ждёт серьёзная проверка в матчах с московским «Динамо» и саратовским «Протоном», которые оказались в одной группе со свердловской молодёжкой.

Екатеринбургский ДИВС примет матчи групп с участием свердловских команд. Сегодня, 30 октября, «Уралочка-2-УРГЭУ» в 18:00 проведёт свой первый матч этапа против «Протона». Завтра в 16:00 «Протон» сыграет с московским «Динамо», а «Уралочка-НТМК» в 18:15 проведёт свой единственный матч полуфинального этапа против краснодарского «Динамо». Совсем недавно команды встречались в рамках Суперлиги, и подопечные Николая Карполя одержали уверенную победу. 1 ноября в 16:00 «Уралочка-2-УРГЭУ» проведёт заключительную встречу этапа против московского «Динамо».

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