"Финал четырёх" женского Кубка России по волейболу пройдёт без свердловских команд

Фото: Пресс-служба "Уралочки-НТМК"

Определились все участники "Финала четырёх" Кубка России по волейболу среди женщин. К сожалению, ни "Уралочка-НТМК", ни "Уралочка-2-УРГЭУ" не сумели пробиться в решающую стадию турнира.

У основного состава екатеринбургской команды в соперниках по полуфинальной группе было лишь краснодарское "Динамо". Команды уже недавно встречались в рамках Суперлиги, и тогда подопечные Николая Карполя одержали победу. Однако в Кубке России краснодарские волейболистки сумели преподнести сенсацию и в пяти партиях оказались сильнее - 3:2 (17:25; 25:23; 25:16; 26:28; 15:10).

Не пробился в "Финал четырёх" и молодёжный состав свердловского клуба - "Уралочка-2-УРГЭУ". В группе с двумя командами Суперлиги - "Протоном" и московским "Динамо" - юные свердловские волейболистки смотрелись очень неплохо. В упорной борьбе "Уралочка-2-УРГЭУ" обыграла "Протон", но затем уступила более опытному "Динамо" - 0:3.

Таким образом, "Финал четырёх", который состоится в декабре в Москве, пройдёт без свердловских команд. За трофей будут бороться московское "Динамо", краснодарское "Динамо", "Ленинградка" и казанское "Динамо-АК Барс".