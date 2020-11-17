«Уралочка-НТМК» уходит на карантин

Волейболистки «Уралочки-НТМК» пропустят две следующие игры чемпионата России. Фото: Пресс-служба «Уралочки-НТМК»

Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» не избежал проблем, связанных с коронавирусом. В свердловской команде сразу несколько человек сдали положительные тесты.

«Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» не сможет провести матчи 12-го и 13-го тура чемпионата России. Причина – положительные тесты на коронавирус COVID-19 у части игроков клуба. Отстранение от соревнований уже официально подтверждено региональным управлением Роспотрбнадзора и директоратом Всероссийской федерации волейбола. Сейчас девушкам предстоит провести четырнадцать дней на обязательном карантине», – говорится в заявлении клуба.

По информации «Областной газеты», первым в команде сдал положительный тест старший тренер Михаил Карполь, матчи Кубка России, которые проходили недавно в Екатеринбурге, команда провела без него. Сейчас как минимум четыре игрока «Уралочки-НТМК» также сдали положительные тесты, поэтому команда вынуждена уйти на двухнедельный карантин.

«Девушки находятся на домашнем лечении, они изолированы ото всех, любые контакты исключены. Состояние всех девушек стабильное, тяжёлых случаев нет. Лечение проходит хорошо, все медикаменты уже принимаются», – приводит слова врача «Уралочки-НТМК» Хасана Искакова пресс-служба клуба.

Таким образом, свердловский клуб не сможет принять участие в двух предстоящих играх чемпионата России. Подопечные Николая Карполя пропустят домашний матч против челябинского «Динамо-Метара», который был запланирован на 21 ноября, а также встречу против красноярского «Енисея» (28 ноября). Отметим, что свердловская команда не первая, кто столкнулся с подобными проблемами в чемпионате страны. Ранее были отменены матчи «Уралочки-НТМК» против калининградского «Локомотива» и «Липецка» из-за положительных тестов среди команд соперников.

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Опубликовано в №215 от 18.11.2020