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Спорт / Волейбол
4 декабря 2020, 13:12

Матчи "Локомотива-Изумруда" в пятом туре Высшей лиги "А" перенесены из-за коронавируса

Фото: пресс-служба "Локомотива-Изумруда"

Фото: пресс-служба "Локомотива-Изумруда"

Коронавирус в очередной раз вмешался в матчи регулярного чемпионата мужской Высшей лиги "А" по волейболу. Так, матчи пятого тура, в которых должен был принять участие екатеринбургский "Локомотив-Изумруд" в Перми, отменены.

В команде "Кама", которая должна была стать хозяйкой тура, были выявлены случаи коронавируса как у игроков, так и у персонала. Поэтому организаторы приняли решение отменить все матчи, запланированные на эти выходные.

Интересно, что это уже не первый случай отмены матчей. "Локомотив-Изумруд" и новосибирский "Локомотив-2" должны были сыграть между собой в Екатеринбурге в рамках второго тура, однако команда из Новосибирска тогда также столкнулась со случаями коронавируса и не прилетела в столицу Урала.

Следующий тур Высшей лиги "А" с участием екатеринбургской команды намечен на 17 и 18 декабря. Подопечные Валерия Алфёрова должны встретиться как раз с новосибирским "Локомотивом-2".

Областная газета Свердловской области

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Матчи "Локомотива-Изумруда" в пятом туре Высшей лиги "А" перенесены из-за коронавируса