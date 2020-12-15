Представлен логотип Екатеринбурга - города-организатора ЧМ по волейболу

На логотипе Екатерибурга - памятник основателям города Татищеву и де Геннину и Храм-на-Крови. Фото: Международная федерация волейбола

Международная федерация волейбола презентовала логотип ЧМ-2022 и логотипы городов-организаторов. Соревнования примут 10 российских городов, в том числе Екатеринбург.

"Представленный фирменный стиль чемпионата мира демонстрирует лучшее, что есть в волейболе - страсть, силу и невероятные результаты наших спортсменов", - отметил президент организации Ари Граса Фильо.

На сайте федерации сообщается, что цвета логотипов и общий внешний вид представляют страны-организаторы: красный, белый и синий для мужского соревнования в России и оранжевый, красный и белый для женского соревнования в Нидерландах и Польше.

На логотипах городов-организатором ЧМ в России изображены основые достопримечательности. На логотипе Екатерибурга - памятник основателям города Татищеву и де Геннину и Храм-на-Крови. Читайте также материал "Облгазеты" "Создана Академия волейбола Николая Карполя".

Кроме столицы Урала мировое первенство в 2022 году примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа, Ярославль и Кемерово. Турнир пройдёт с 26 августа по 11 сентября с участием 24 сильнейших национальных сборных мира. Финал чемпионата мира планируется провести в Москве на "ВТБ-Арене".