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22 декабря 2020, 12:50

Евгений Куйвашев заявил, что Екатеринбург продолжает готовиться к ЧМ по волейболу

Ранее был представлен логотип Екатеринбурга - города-организатора ЧМ по волейболу. Фото: логотип

Ранее был представлен логотип Екатеринбурга - города-организатора ЧМ по волейболу. Фото: логотип

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе пресс-конференции сообщил, что Екатеринбург продолжает готовиться к ЧМ-2022 по волейболу. Основной площадкой станет ДИВС.

Глава региона отметил, что расстроен решением CAS о лишении спортсменов права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под российским флагом, а страны - крупных соревнований.

"Решения, которые были приняты до вступления в силу решения суда, продолжают действовать. Мы продолжаем готовиться. К 2022 году у нас всё будет готово. Академия Карполя будет использоваться в качестве тренировочной площадки. Если ледовая арена УГМК будет готова, то там могут быть запланированы финальные матчи", - рассказал Евгений Куйвашев.

При этом глава региона спрогнозировал возможный перенос ЧМ по волейболу.

"Матчи в Екатеринбурге будут проведены, когда будет позволять санэпидситуация. Если уж Олимпиаду в Токио перенесли..."  - подчеркнул губернатор.

Ранее был представлен логотип Екатеринбурга - города - организатора ЧМ по волейболу.

Сюжет

Пресс-конференция Евгения Куйвашева
26 декабря 2016 года Евгений Куйвашев проведёт пресс-конференцию.

Областная газета Свердловской области

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