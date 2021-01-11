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Спорт / Волейбол
11 января 2021, 09:28

«Уралочка» вышла с карантина и победила «Спарту»

"Уралочка" одержала первую победу в 2021 году

"Уралочка" одержала первую победу в 2021 году. Фото: Пресс-служба ВК "Уралочка-НТМК"/vk.com/uralochkantmk

Волейболистки свердловской «Уралочки-НТМК» выиграли на выезде у своих оппоненток из нижегородской «Спарты» в пятисетовом матче – 3:2 (25:15, 22:25, 21:25, 25:19, 15:7) в рамках 18-го тура российской волейбольной Суперлиги.

Для уральских волейболисток эта была первая игра после выхода с карантина, на который команда вынужденно ушла в конце декабря. Тогда сразу несколько игроков «Уралочки» сдали положительные тесты на COVID-19. Из-за этого подопечные Николая Карполя не смогли выйти на игры 16-го и 17-го туров, а также на перенесённую ранее игру 4-го тура.

Тем не менее, первый матч после карантина «Уралочка» не без труда, но смогла выиграть.

– Мы показали характер, показали, что мы бойцы и это очень важно, – сказал после игры старший тренер «Уралочки» Михаил Карполь. – Игра наладится, и я уверен, что с каждым матчем она будет всё лучше и лучше. Тем более, не стоит забывать, что мы только что вышли с карантина и ещё не смогли полностью восстановиться.

«Уралочка» пока сыграла в Суперлиге 13 игр и занимает седьмую строчку в таблице (восемь выигранных матчей, 23 очка). Следующая игра должна была состоятся 16 января против столичного «Динамо», но Всероссийская федерация волейбола сообщает о переносе встречи.

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Областная газета Свердловской области

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