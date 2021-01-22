"Уралочка-НТМК" дважды уступила калининградскому "Локомотиву"

Фото: Пресс-служба "Уралочки-НТМК"

Волейбольный клуб "Уралочка-НТМК" не сумел набрать очков в двух выездных матчах в Калининграде. Подопечные Николая Карполя дважды уступили местному "Локомотиву".

Обе встречи должны были состояться раньше. В четвёртом туре игру отменили из-за выявленных случаев заражения коронавирусом среди игроков "Локомотива", а в 17-м туре на карантине находились уже свердловские волейболистки.

На этот раз игры состоялись, причём сразу две подряд. В первой встрече на площадке была упорная борьба. Хозяева выиграли первый сет, однако затем "Уралочка-НТМК" сумела вернуться в игру и сравнять счёт по партиям. Правда, "Локомотив" всё же сумел добиться победы, выиграв третий и четвёртый сет - 3:1 (25:18; 20:25; 25:15; 25:21).

Во втором матче интриги не получилось. Волейболистки из Калининграда с первых же минут игры контролировали ход матча и не отдали соперницам ни одного сета - 3:0 (25:14; 25:17; 28:26).

Следующий встречу "Уралочка-НТМК" вновь проведёт на выезде. Свердловские волейболистки отправятся в Самару, где 23 января сыграют с местным "Протоном".