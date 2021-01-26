Темы дня

Спорт / Волейбол
26 января 2021, 18:09

«Локомотив-Изумруд» сыграет против «Академии-Казань» за попадание в «Финал шести»

Фото: Пресс-служба "Локомотива-Изумруда"

Фото: Пресс-служба "Локомотива-Изумруда"

В мужской волейбольной Высшей лиге «А» завершился предварительный этап. Екатеринбургский клуб «Локомотив-Изумруд» занял второе место в конференции «Восток».

На счету подопечных Валерия Алфёрова восемь побед и шесть поражений в матчах предварительного этапа. На первой строчке расположилась пермская «Кама», которая одержала одиннадцать побед при трёх поражениях.

По новой системе проведения Высшей лиги «А» «Локомотив-Изумруд» попал в стыковые матчи за право играть в Финале шести турнира. Соперником екатеринбургской команды станет «Академия-Казань», которая заняла пятое место в конференции «Запад». Команды проведут между собой два матча: 30 января в Екатеринбурге, 8 февраля – в Казани. В случае ничейного счёта третий матч состоится 10 февраля.

Победители пар стыковых матчей получат право сыграть в Финале шести и бороться за чемпионство, проигравшие будут оспаривать между собой места с 7-го по 12-е.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
26.01.2021, 20:42 / Общество
В Екатеринбурге осудили сотрудницу службы судебных приставов за взятку в 1,7 миллиона
26.01.2021, 19:44 / Общество
На бесплатные лекарства для свердловчан с COVID-19 кабмин выделит ещё почти 160 миллионов
26.01.2021, 18:45 / Политика
Председатель правительства Италии уходит в отставку
26.01.2021, 18:33 / Спорт
У «Трубника» третий разгром подряд
26.01.2021, 18:09 / Спорт
«Локомотив-Изумруд» сыграет против «Академии-Казань» за попадание в «Финал шести»