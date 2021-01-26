«Локомотив-Изумруд» сыграет против «Академии-Казань» за попадание в «Финал шести»

Фото: Пресс-служба "Локомотива-Изумруда"

В мужской волейбольной Высшей лиге «А» завершился предварительный этап. Екатеринбургский клуб «Локомотив-Изумруд» занял второе место в конференции «Восток».

На счету подопечных Валерия Алфёрова восемь побед и шесть поражений в матчах предварительного этапа. На первой строчке расположилась пермская «Кама», которая одержала одиннадцать побед при трёх поражениях.

По новой системе проведения Высшей лиги «А» «Локомотив-Изумруд» попал в стыковые матчи за право играть в Финале шести турнира. Соперником екатеринбургской команды станет «Академия-Казань», которая заняла пятое место в конференции «Запад». Команды проведут между собой два матча: 30 января в Екатеринбурге, 8 февраля – в Казани. В случае ничейного счёта третий матч состоится 10 февраля.

Победители пар стыковых матчей получат право сыграть в Финале шести и бороться за чемпионство, проигравшие будут оспаривать между собой места с 7-го по 12-е.