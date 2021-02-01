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1 февраля 2021, 18:46

«Локомотив-Изумруд» – в шаге от «Финала шести» Высшей лиги «А»

Пресс-служба "Локомотива-Изумруда"

Пресс-служба "Локомотива-Изумруда"

Волейбольный клуб «Локомотив-Изумруд» одержал уверенную победу в первом стыковом матче за выход в «Финал шести» мужской Высшей лиги «А». Екатеринбуржцы в родных стенах одолели «Академию-Казань» – 3:0 (25–20; 25–17; 25–22).

Первые два сета екатетеринбуржцы взяли довольно легко. Подопечные Валерия Алфёрова уходили в отрыв с самого начала партии и доводили её до победы. Самым упорным оказался третий сет. Екатеринбуржцы всё так же владели преимуществом, однако в самой концовке не могли набрать последнее очко в матче. Лишь при счёте 24:22 после тайм-аута от Валерия Алфёрова «Локомотив-Изумруд» всё же поставил финальную точку – 3:0.

Интересно, что екатеринбургский клуб стал единственным представителем Восточной конференции, который одержал победу в первом стыковом матче: «Тюмень» уступила МГТУ (0:3), «Магнитка» – «Нове» (2:3), а «Тархан» – «Искре» (0:3).

Командам предстоит провести ответные поединки. Второй матч «Локомотив-Изумруд» сыграет на выезде 6 февраля и в случае победы обеспечит себе выход в «Финал шести» Высшей лиги «А».

Областная газета Свердловской области

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