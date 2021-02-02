«Уралочка» обыграла лидера чемпионата России

Фото: Пресс-служба "Динамо"

Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» одержал выездную победу над одним из лидеров российской Суперлиги. Свердловские волейболистки в Краснодаре обыграли местное «Динамо» – 3:0 (25:20, 25:18, 25:17).

Новый год начался для «Уралочки» не самым лучшим образом. После победы над «Спартой» свердловская команда потерпела три поражения подряд: дважды от калиниградского «Локомотива» и один раз от «Протона». Однако в выездной встрече с одним из лидеров чемпионата «Уралочка» особых проблем не испытала.

До середины стартовой партии команды шли ровно, однако затем «Уралочке» удалось уйти в отрыв и сохранить его до конца сета, обеспечив себе победу в партии. А вот во втором и третьем сетах свердловские волейболистки брали игру в свои руки уже с первых розыгрышей и не давали «Динамо» никаких шансов. Как итог – «Уралочка» одержала уверенную победу, не отдав соперницам ни одного сета.

– Как все помнят, предыдущие игры были для нас неположительные. Три поражения подряд. Для нас встречи в Калининграде и Саратове были очень сложны физически. Психологически, мы подошли к этой игре по-другому. Мы были готовы к победе. Тренировки не прошли даром, девочки выполнили все установки тренеров, и это и привело к победе. Игра сегодня была очень красивая, я считаю. Да, «Динамо» – лидеры турнирной таблицы, но это женский волейбол, и здесь всё меняется постоянно. У нас желания победить было больше, – отметил после матча тренер «Уралочки-НТМК» Владимир Вертелко.

Эта победа помогла «Уралочке» немного улучшить положение в турнирной таблице. Свердловские волейболистки поднялись на шестую строчку, «Динамо» же опустилось на третье место. Следующий матч «Уралочка» проведёт на своей площадке. 6 февраля в Екатеринбурге свердловские волейболистки встретятся с «Ленинградкой».