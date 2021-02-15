«Локомотив-Изумруд» вступает в борьбу за место в Суперлиге

Фото: Пресс-служба "Локомотива-Изумруда"

Екатеринбургский волейбольный клуб «Локомотив-Изумруд» сегодня, 16 февраля, начнёт выступление в Финале шести Высшей лиги «А». Первым соперником подопечных Валерия Алфёрова станет московский «МГТУ».

В Финал шести напрямую по итогам регулярного чемпионата пробились победители Западной и Восточной конференций: «Ярославич» и пермская «Кама». Именно в Перми и Ярославле и пройдут все матчи Финала шести. Остальные участники отбирались через стыковые матчи. Екатеринбургскому клубу в соперники досталась «Академия-Казань», и железнодорожники уверенно со своей задачей справились, дважды обыграв своих оппонентов – 3:0 и 3:1.

Интересно, что «Локомотив-Изумруд» стал единственным клубом Восточной конференции, который сумел пройти отбор и попасть в решающие матчи. В регулярном чемпионате команды играли только внутри своих конференций (всё из-за коронавируса), то есть встречи с командами Западной конференции будут для «Локомотива-Изумруда» дебютными в этом сезоне. Единственная команда, с которой екатеринбуржцы встречались по ходу нынешнего сезона – пермская «Кама». В Екатеринбурге пермяки одержали победу в упорном матче (3:2), а в Перми верх взял «Локомотив-Изумруд» – 3:0.

Финал шести Высшей лиги «А» пройдёт в два круга. Первый состоится в Перми и стартует уже сегодня. В течение шести дней «Локомотив-Изумруд» проведёт по матчу с каждым из участников турнира. Второй круг состоится в марте в Ярославле, команды вновь сыграют между собой по круговой системе. Команда, набравшая наибольшее количество очков, станет победителем Высшей лиги «А» и будет претендовать на выход в Суперлигу.

Расписание матчей первого круга Финала шести с участием екатеринбургского клуба (время уральское) 16 февраля. 17:15. «Локомотив-Изумруд» – «МГТУ» (Москва)

17 февраля. 15:00. «Локомотив-Изумруд» – «Искра» (Московская область)

18 февраля. 15:00. «Локомотив-Изумруд» – «Нова» (Новокуйбышевск)

20 февраля. 17:15. «Локомотив-Изумруд» – «Ярославич» (Ярославль)

21 февраля. 19:30. «Локомотив-Изумруд» – «Кама» (Пермский Край) Трансляции можно посмотреть на сайте csp59.ru.